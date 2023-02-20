سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية

ساعات قليلة تفصلنا على بداية شهر شعبان 2023، وسط سعي شريحة كبيرة من المصريين لأداء عمرة شعبان، ما يزيد الإقبال على معرفة سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنية المصري في البنوك المصرية.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنية اليوم في البنوك

وحافظت العملة السعودية على أسعار صرفها مقابل الجنيه في البنوك المختلفة العاملة بالقطاع المصرفي، وتستعرض بوابة «الوطن» سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم، وفق ما كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية، وجاءت كما يلي:

- في بنك مصر بلغ الريال السعودي، نحو 8.09 جنيه لعمليات الشراء، و8.14 جنيه للبيع

- بلغ اليوم سعر الريال السعودي 8.13 جنيه للشراء، و8.15 جنيه للبيع، بالنبك المركزي.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

- 7.86 جنيه للشراء، و8.16 جنيه للبيع، سعر العملة السعودية في بنك المصرف المتحد اليوم.

- الريال السعودي بالبنك الأهلي، بلغ نحو 8.09 جنيه للشراء، و8.14 جنيه لعمليات البيع.

- الريال السعودي سجل 8.09 جنيه لعمليات الشراء، و8.16 جنيه بالنسبة لعمليات البيع، وذلك في بنك الإسكندرية.

- بلغ سعر العملة السعودية اليوم في CIB، نحو 8.09 جنيه للشراء، و8.16 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الريال مع بداية معاملات بنك قناة السويس، 8.10 جنيه للشراء، والبيع 8.16 جنيه.