«التعليم العالي» تناقش نتائج ورش العمل حول الخطة الإستراتيجية الجديدة

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية الدكتور مصطفي رفعت، أمين المجلس، وبحضور رؤساء الجامعات، بعد غد السبت اجتماع المجلس الدوري لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الجامعي، أبرزها متابعة انتظام العمل للفصل الدراسي الثاني 2023 لمختلف الكليات للعام الجامعي الجاري.

انتظام العمل للفصل الدراسي الثاني 2023

ومن المقرر ان يناقش المجلس الأعلى للجامعات أيضا عدد من الموضوعات المهمة والمتعلقة بالخطة الإستراتيجية الجديدة لوزارة التعليم العالي ونتائج ورش العمل التي ستنعقد على مدار يومين، بجانب متابعة عمل القطاعات المختلفة في الجامعات الحكومية والخاصة.

انتظام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، لـ «الوطن»، أن الدراسة منتظمة في الفصل الدراسي الثاني 2023 بمختلف الكليات مع التشديد على تطبيق كافة الضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات، موضحاَ أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأن الدراسة وأن الأمور تسير بصورة منتظمة وهادئة بجميع القطاعات.