نقيب الفلاحين: إعلان الحكومة سعر ضمان محصول الصويا يحقق هامش ربح كبير للمزارع

أشاد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، بموافقة مجلس الوزراء على تحديد سعر ضمان لشراء محاصيل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، لافتا إلى أن هذه الخطوة هي الخطوة الأولى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية على المدي الطويل.

وأضاف «أبو صدام»، أن وضع سعر ضمان لشراء محصول الذرة الشامية البيضاء بـ 9 آلاف جنيه للطن وسعر ضمان 9500 جنيه لطن الذرة الشامية الصفراء ووضع سعر ضمان لشراء محصول فول الصويا بـ 18 ألف جنيه للطن ولمحصول عباد الشمس بـ 15 ألف جنيه للطن سوف يحفز المزارعين على زيادة مساحات زراعة هذه المحاصيل.

نقيب الفلاحين: أسعار الضمان التي وضعتها الحكومة مرضية

وأشار «أبوصدام» إلى أن أسعار الضمان التي وضعتها الحكومة أسعار مرضية وتحقق هامش ربح كبير للمزارعين رغم أنها أقل بنحو 30% من الأسعار التي تباع بها هذه المحاصيل حاليا، ألا أن هذه الأسعار قابلة للزيادة في حالة ارتفاع أسعار هذه المحاصيل وقت التوريد وغير قابلة للنقصان بما يطمئن المزارعين المتعاقدين على زراعة هذه المحاصيل ويشجعهم على زراعة هذه المحاصيل دون غيرها ويضمن عدم تعرضهم للخسائر في حالة تدني أسعار هذه المحاصيل.

أبو صدم: مصر بحاجة إلى زيادة الإنتاج

وأكد «أبوصدام» أن مصر بحاجة ماسة إلى زيادة الانتاج من هذه المحاصيل لأهميتها القصوى في صناعة الأعلاف وإنتاج الزيوت ولأننا نستنزف الكثير من العملة الصعبة في سد العجز من هذه المحاصيل حيث نستورد نحو 50% من احتياجاتنا من الذرة الصفراء ونستورد نحو 80% من احتياجاتنا من فول الصويا وعباد الشمس ونحو 98% من احتياجاتنا من الزيوت.

وتابع عبدالرحمن أن الإعلان عن سعر ضمان قبل زراعة المحاصيل كان مطلبا ملحا من مطالب المهتمين بالشأن الزراعي وتحقق فعليا على أرض الواقع لأول مرة في عهد الرئيس السيسي بما يستحق الإشادة ويبعث على الأمل في مستقبل أفضل للقطاع الزراعي، وفي حالة اتباع هذا النهج يمكن الوصول قريبا لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من هذه المحاصيل، كما يمكن الاكتفاء الذاتي منها على المدى الطويل.