أبرز الحوادث خلال 24 ساعة: عاطل وزوجته يقتلان مسنة بالإسكندرية.. وجريمة في السلام

على مدار الساعات الماضية استطاعت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في كشف ملابسات العشرات من القضايا الجنائية والجرائم على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة، لذا تستعرض «الوطن» أبرز حوادث أمس التي أعلنتها وزارة الداخلية في بيانات رسمية خلال الـ24 ساعة الماضية.

صاحب شركة يخطف شخص في السلام

في منطقة السلام بمحافظة القاهرة، استطاعت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب شركة متهم بخطف شخص من داخل منزله، بسبب خلافات مالية سابقة بين صاحب الشركة ووالد المجني عليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المتهم.

عاطل وزوجته يقتلان سيدة مسنة وسرقتها في الإسكندرية

وفي منطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية، نجحت أجهزة الأمن في القبض على عاطل وزوجته بتهمة قتل إحدى السيدات المسنة، المريضة صحيا، والاستيلاء على مصوغتها الذهبية، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهما.

سرقة أغطية أعمدة الإنارة من شوارع الشروق

وفي منطقة الشروق، ضبطت أجهزة الأمن 3 أشخاص بتهمة سرقة 22 غطاء لأعمدة الإنارة، سرقوها من الشوارع، واعترف المتهمين بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.