فوز طالبة بـ«طب العريش» بجائزة الفتاة الأكثر تميزا في الشيخ زويد ورفح

أقيمت اليوم مبادرة دكتورة أمل سلامة نصرالله للفتاة الأكثر تميزا بالشيخ زويد ورفح، حفلها السنوي للنسخة السادسة من الجائزة وأهدت إدارة الجائزة نسختها لهذا العام إلى روح الأستاذ الراحل أحمد زايد نقيب معلمي رفح.

الفتاة الأكثر تميزا

حضر جائزة الدكتورة أمل سلامة نصر الله، للفتاة الأكثر تميزًا بالشيخ زويد لعام 2022، والتي تقام للعام السادس على التوالي، الدكتورة أمل سلامة نصرالله، صاحبة المبادرة، الدكتور عبدالكريم الشاعر، عضو لجنة التحكيم، والدكتورخالد زايد عضور لجنة تحكيم، وسعيد زايد عضو لجنة التحكيم، وصابر عيد، المدير التنفيذي للجائزة، والفتيات الفائزات بالنسخ الماضية.

بالإضافة للنائبة عايدة السواركة، وعدد كبير من ممثلي المجتمع المدني والتربية والتعليم وجامعة العريش، والمعنيين بالعملية التعليمية، بالإضافة إلى أولياء أمور الطالبات المشاركات.

الفائزة الأولى بالمسابقة

فازت بالمركز الأول في نسختها السادسة، نور زويد، الطالبة بكلية الطب البشري جامعة العريش.

وفازت بالمركز الثاني الطالبة براءة أحمد مصطفى الطالبة بكلية الطب البشري جامعة العريش.

وفازت بالمركز الثالث الطالبة نعمة محمود عامر الطالبة بكلية التربية جامعة العريش.

تكريم 14 طالبة

وكرمت الجائزة في نسختها السادسة عدد 14 طالبة من المشاركات هذا العام، بمبلغ مالي، وشهادة تقدير، بالإضافة لفريق المتطوعين الذين عملوا على تطوير مدرستي العوايضة الابتدائية بالشيخ زويد، ونجع شيبانة الابتدائية برفح.

جائزة الدكتورة أمل نصرالله للفتاة الأكثر تميزاً بالشيخ زويد ورفح تقبل الطالبات الحاصلات على الثانوية العامة، من إدارتي رفح والشيخ زويد ورفح بمجموع 70% فأكثر، وتتولى لجنة الحكم الاختيار من خلال عدد من الاختبارات على إثرها يتم اختيار المراكز الثلاث الأولى.

وقد خصصت الجائزة مبلغ 15 ألف جنيه للمركز الأول و10 آلاف جنيه للمركز الثاني، و5 آلاف جنية للمركز الثالث.

تهدف الجائزة إلى خلق فتيات متميزات، من خلال النهوض بالتعليم، وفتيات قادرات على التغيير والتحدي، من خلال أفكار بناءة، تخدم المجتمع المحيط بشكل خاص والوطن بشكل عام خاصة في هذه البقعة الغالية من أرض الوطن.

يذكر أن الدكتورة أمل سلامة نصرالله، أستاذة جامعية من الشيخ زويد، أطلقت عام 2016 جائزة تحمل اسمها للفتاة الأكثر تميزا الشيخ زويد ورفح، تقديرا لهذه المنطقة.