«القوى العاملة» تعلن عن وظائف شاغرة في 14 محافظة.. رواتب مجزية

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر العديد من فرص العمل في شركات القطاع الخاص المختلفة، وذلك ضمن النشرة التوظيفية الأسبوعية التي تصدرها الوزارة بعد تلقيها عددا من طلبات التوظيف.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز الوظائف التي يمكن التقديم لها خلال شهري فبراير ومارس 2023 في 14 محافظة، وذلك في 15 تخصصا للشباب من الجنسين، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة القوى العاملة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

50 موظف خدمة عملاء

وتحتاج شركة استثمار في الحي السابع بمدينة نصر، لـ50 موظف خدمة عملاء، و50 عضو فريق حاصلين على مؤهل متوسط، بالإضافة إلى 15 عامل مخازن من الجنسين، و15 عامل إنتاج، برواتب تتراوح بين 3000 و4000 جنيه.

كما تحتاج إحدى شركات الأمن وفروعها في الرحاب والتجمع والقطامية لـ2 مشرف مواقع بمرتب 5000 جنيه، و15 ظابط أمن إداري، بشرط أن يكون المقتدم حاصل على مؤهل «عال - متوسط - يجيد القراءة والكتابة»، ويتراوح سنه بين 21 و45 سنة.

وأعلنت إحدى الشركات في المنطقة الصناعية بمحافظة الإسكندرية، حاجتها لـ100 عامل تعبئة وتغليف، و3 فنيي خراطة، و1 فني ميكانيكا براتب يتراوح من 6000 إلى 6500 جنيه.

كما أعلنت إحدى شركات صناعة الأدوية حاجتها لشغل 10 مندوبين مبيعات من الجنسين بشرط أن يكونوا خريجي كلية صيدلة، ولديهم خبرة سنة، وذلك بمرتب 7450 جنيها.

كيفية التقديم على وظائف القوى العاملة

ويمكن التقديم على الوظائف المعلن عنها من خلال التوجه إلى وزارة القوى العاملة بـ3 شارع يوسف عباس مدينة نصر، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات أو الدخول على الموقع الرسمي للوزارة.