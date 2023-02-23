«القوى العاملة» تعلن عن تنظيم ملتقى توظيفي لذوي الهمم الخميس المقبل

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان عنها، اليوم، عن ملتقى توظيفي، الخميس المقبل، يوفر فرص عمل لذوي الهمم، ودعت الباحثين عن فرص العمل إلى تسجيل البيانات على مقع الوزارة، والتواجد من الصباح الباكر في الملتقي.

ملتقي توظيفي لذوي الهمم

وأكد البيان أن مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة سوف تنظم ملتقي توظيفي لذوي الهمم، الخميس المقبل، بفندق كونكورد السلام بمصر الجديدة بالقاهرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، تنفيذا لتوصيات الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها وزير القوى العاملة حسن شحاتة مع مديري المديريات بالمحافظات، لتنفيذ خطة الوزارة بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير حياة كريمة لهم.

وبحسب البيان أوضح وكيل مديرية القوى العاملة بالقاهرة في تقريره للوزارة، أن الملتقى تنظمه المديرية بالتعاون مع بعض شركات القطاع الخاص، ويوفر الملتقى 1503 فرصة عمل لمختلف المؤهلات الدراسية لذوي الهمم في 74 شركة قطاع خاص في مجالات «السياحية - خدمات بيئية - أمن وخدمات - دعاية وإعلان - خدمات مالية وتجارية».

فرص العمل المتاحة

وأضاف أن الفرص المتوفرة تتضمن «محاسب – إداري – مدرسين جميع التخصصات – عامل عادي - عامل إنتاج - عامل تعبئة وتغليف – مشرف – عامل مغسلة – عامل غرف – عامل تجهيز – عامل مخزن – عامل تجميع - خدمة عملاء – مندوب مبيعات –مندوب مراسلات – افراد امن - عامل سوتيش – عامل مكواه – سائقين – بائعين – عامل بوفيه - عامل تشطيب – ترزي – مقص دار – تفصيل – مدخل بيانات – سباك – كهربائي - فني سكريت– فني تبريد وتكييف – نقاشين – مندوب متابعة عمليات الشراء – فني صيانة – عامل خدمات وعامل نظافة – مساعد عمليات – مترجمين عربي وإنجليزي – مراقب - أمين صندوق».

وأشار وكيل المديرية إلى أنه سيتم استقبال طلبات الراغبين في العمل بفندق كونكورد السلام بجوار بوابة 5 نادي الشمس، جسر السويس يوم الخميس المقبل، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءاً، وعلى من يرغب الحضور تسجيل بياناته عبر الرابط التالي: https://forms.gle/jwKceenKs2cfuyLo6