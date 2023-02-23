قافلتان طبيتان للكشف بالمجان على المرضى غير القادرين في الفيوم

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الفيوم، بالتعاون مع مكتب مشروعات جمعية الأورمان، قافلتين طبيتين بمستشفى الفيوم الجامعي، استهدفتا توقيع الكشف الطبي على 225 مريضًا ضمن المرضى غير القادرين من أهالي قرية أبوكساه مركز أبشواي، وقريتي بحر أبو المير والمغربين بمركز إطسا، وقرية الشيخ فضل مركز الفيوم، وقرية المظاطلي بمركز طامية، وقرية سنورس البلد مركز سنورس بمحافظة الفيوم.

وأعلنت حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، في بيان صحفي، أنّ تنظيم القافلتين جاء في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا.

القافلتين تضمنتا جميع التخصصات

وأشارت وكيل وزارة التضامن بالفيوم، إلى أنّ القافلتين استمرتا لمدة يومين، وتضمنتا توقيع الكشف الطبي على المواطنين من غير القادرين في جميع التخصصات شاملةً أمراض الصدر، والعيون، والأعصاب، والعظام، والمخ والأعصاب، والسمعيات، والجراحة العامة، والأطفال، والباطنة، والمسالك، بتكلفة إجمالية بلغت 28 ألفًا و925 جنيهًا.

تقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية

وثمنّت وكيل التضامن دور الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية، ومشاركتهم في تنمية المجتمع، وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا، مؤكدة أنّ تلك الجمعيات أصبحت شريكًا أساسيًا لمحافظة الفيوم في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

فحوصات وأشعة وتحاليل بالمجان

على جانب آخر، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن القافلة تضمنت إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهابًا وعودة.

عمليات عيون وقلب بالمجان

وأضاف أنّ ذلك جاء بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة، بدايةً من المياه البيضاء، والمياه الزرقاء، مرورًا بجراحات الشبكية، وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، بالإضافة إلى تسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.