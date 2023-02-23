القبض على مسجل خطر بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، أنّ أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، استغل الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذا من دائرة قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته سلاح أبيض، ومبلغ مالي حصيلة نشاطه الإجرامي، وبصحبته 4 أطفال، وبسؤالهم أقروا بأنّ المتهم استغلهم في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرها عنهم.

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وجرى التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.