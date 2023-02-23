افتتاح معرض جديد لـ«أهلا رمضان» في حي غرب أسيوط بتخفيضات 30%

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جاري استكمال افتتاح سلاسل معارض أهلا رمضان 2023 في المراكز والقرى والأحياء، لافتا إلى افتتاح معرضا جديدا بحي غرب مدينة أسيوط لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، ضمن خطة المحافظة للتوسع في إنشاء وإقامة معارض للسلع الغذائية، بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات ومستلزمات شهر رمضان بتخفيضات تصل لـ30% بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية.

منفذ جديد بحي غرب أسيوط

وأناب المحافظ عدلي أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، لافتتاح منفذا جديدا في حي غرب تابع لسلسة معارض أهلا رمضان، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم والخضراوات للمواطنين بأسعار مخفضة، وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين.

لحوم طازجة ومجمدات

وافتتح السكرتير المساعد يرافقه محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين، وعيون إبراهيم رئيس حي غرب، ومحمود ثابت أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط، المعرض الذي يضم باكيات لبيع المواد الغذائية من سمن وزيت ودقيق وسكر وبلح وخضروات وفواكه واللحوم الطازجة والمجمدة، وتحاور مع العارضين مستفسرًا عن أسعار عدد من المنتجات والسلع، ونسبة الخصم على المعروضات، واطمأن على توافر جميع أنواع السلع والمواد الغذائية بجودة عالية وبأسعار أقل لسد احتياجات المواطنين.

تخفيضات تصل إلى 30%؜

في الوقت نفسه أكد محافظ أسيوط على توفير كافة السلع الضرورية وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، ومنع تخزين واحتكار السلع لرفع العبء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل، مثمنًا الدور الفعال والكبير للجهات والشركات المشاركة بتلك المعارض، والتي عرضت كافة السلع الأساسية بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق بنسبة تصل إلى 30%.