طقس اليوم الجمعة.. ارتفاع في درجات الحرارة وصقيع بوسط سيناء

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم الجمعة على جميع مدن الجمهورية، إذ يسود طقس بارد صباحًا، ومعتدل نهارًا ًعلى الوجـه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، ودافىء على جنوب الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وفقًا لما كشفت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم

وأضافت الارصاد فى بيان صادر عنها، أنه سيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء، كما يسود طقس غائم جزئيا على جميع مدن ومحافظات الجمهورية خلال ساعات النهار، حيث تقل فترات سطوع أشعة الشمس، ومع بداية ساعات المساء يسود طقس بارد على أغلب الأنحاء وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، مع استمرار تكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم

سجلت درجات الحرارة اليوم الجمعة على مدن والمحافظات، كما يلي:

- العاصمة الإدارية 20 - 09

- أكتوبر 20 - 08

- بنها 21 - 09

- دمنهور 20 - 11

- وادي النطرون 21 - 10

- كفر الشيخ 19 - 11

- المنصورة 20 - 11

- الزقازيق 21 - 11

- شبين الكوم 20 - 10

- طنطا 20 - 10

- دمياط 19 - 11

- بورسعيد 18 - 10

- الإسماعيلية 20 - 08

- السويس 20 - 08

- العريش 19 - 09

- رفح 18 - 08

- رأس سدر20 - 06

- نخل 19 - 05

- كاترين 17 - 2

- الطور 20 - 11

- طابا 19 - 10

- شرم الشيخ 23 - 12

- الإسكندرية 19 - 11

- العلمين الجديدة 18 - 10

- مطروح 18 - 10

- السلوم 17 - 08

- سيوة 20 - 04

- رأس غارب 22 - 12

- الغردقة 23 - 12

- سفاجا 23 - 12

- مرسى علم 24 - 12

- شلاتين 24 - 13

- حلايب 23 - 14

- أبو رماد 24 - 14

- رأس حدربة 24 - 13

- الفيوم 20 - 06

- بني سويف 21 - 06

- المنيا 22 - 05

- أسيوط 22 - 06

- سوهاج 23 - 06

- قنا 25 - 07

- الأقصر 26 - 07

- أسوان 25 - 08

- الوادي الجديد 24 - 07

- أبو سمبل 26 - 07