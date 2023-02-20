«8 الصبح» يستعرض تغطية «الوطن» للمسار السياحي الجديد بالدرب الأحمر

استعرض برنامج «8 الصبح»، الذي تقدمه الإعلامية آية جمال الدين على قناة DMC، الخبرالمنشور في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بإنشاء مسار سياحي جديد بالدرب الأحمر في القاهرة، بعنوان: «مسار سياحي جديد لزائري آثار «الدرب الأحمر»، وآخر حول إصدار التراخيص «أون لاين»، بعنوان «التجارة: تطبيق محمول لإصدار التراخيص أون لاين».

القاهرة مليئة وغنية بالآثار الأسلامية

وقال سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن»، إن القاهرة مليئة وغنية بالآثار الأسلامية وغيرها من الآثار التي تستطيع جذب السياح من كل دول العالم، فضلا عن المصريين سواء كانوا طلابا أو مواطنين لديهم رغبة وشغف وحب للآثار، موضحًا أن المجلس الأعلى للآثار قام بفكرة جيدة عن طريق ربط 12 مكانا أثريا ببعضها البعض عن طريق إنشاء مسار سياحي جديد، قيمة تذكرة الدخول فيه 20 جنيها، أما للطلاب المصريين 10 جنيهات لكن الطلاب الأجانب بقيمة 60 جنيها، بينما للأجانب 120 جنيها.

عبدالراضي: عربات كهربائية تنقل الضيف بين 12 مكانا سياحيا

وأضاف «عبدالراضي»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» من تقديم آية جمال الدين، عبر فضائية «DMC»، أن هناك عربات كهربائية تنقل الضيف بين الـ12 مكانا سياحيا، إذ أن المسافة تبلغ نحو 2 كيلو، فضلا عن توزيع كتيب صغير حول المكان مع عرض فيديو خاص بالأماكن الموجودة ومعلومات عنها.

تطبيق إصدار التراخيص أون لاين

وبالنسبة للتطبيق إصدار التراخيص «أون لاين»، أشاد مدير تحرير جريدة الوطن، بخدمة إصدار التراخيص «أون لاين» من خلال الهاتف المحمول، ذاكرًا أن أهمية التحول الرقمي في إنهاء الإجراءات الحكومية مثل «بوابة مصر الإلكترونية» التي تساعد على استخراج شهادات الميلاد أو الوفاة أو البطاقات الشخصية أو مخالفات المرور وغيرهم.