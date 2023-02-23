«الصحة» تكشف المحافظات الأكثر إصابة بكورونا.. وتحذّر من التجمعات العائلية

كشف مصدر مسؤول في اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن المحافظات الأعلى إصابة بـ«كوفيد - 19»، وهي القاهرة والإسكندرية والجيزة، موضحا أنّ السبب الرئيسي في ارتفاع اصابات كورونا مجددا، انخفاض درجات الحرارة.

نسب الإشغال بالمستشفيات ليست كبيرة

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ نسب الإشغال في المستشفيات ليست كبيرة، وفي فصل الشتاء يجب الحفاظ على التهوية الجيدة للمنازل، والتوقف عن التجمعات العائلية إلا حال الالتزام باتباع الإجراءات الاحتراوية، والحرص على التباعد الاجتماعي، حفاظا على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا.

البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا

وأوضح المصدر أنّ المنحنى الوبائي لم يشهد ارتفاعا في الوفيات، موضحا أنّ الفئات الأكثر عرضة للإصابة، هم أصحاب الأمراض المزمنة الذين يتكاسلون عن طلب الرعاية الصحية، لافتا إلى أنّ بروتوكول علاج كورونا يتغير حال قررت اللجنة إضافة عقار جديد أو حذف آخر لم يأتِ بالنتيجة المرجوة.

وتابع المصدر، أنّ متحورات فيروس كورونا حتى الآن لا تستدعي تغيير البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا، مشيرا إلى أنّ جميع المتحورات بعد «دلتا» ضعيفة، وأعراضها بسيطة وتشبه نزلات البرد، ولا تتطلب الدخول إلى المستشفى.