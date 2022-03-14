وزيرة التضامن: توفير 1.2 مليون كارتونة للأسر الأكثر احتياجا في رمضان

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن توجه الدولة يعمل على تأمين المنتجات الأساسية للأسر، والاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مبينة أن كل وزارة اليوم خلال اجتماع اللجنة الخاصة لمواجهة تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية على الاقتصاد، عرضت المنافذ الخاصة بها.

تنسيق وزارة التضامن الاجتماعي مع صندوق تحيا مصر

أضافت «القباج»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، المذاع مساء اليوم على فضائية «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن وزارة التضامن الاجتماعي تنسق مع صندوق تحيا مصر والجمعيات الأهلية، من أجل قاعدة بيانات موحدة لتغطية احتياجات الأسر الأكثر احتياجا، مبينا أن عدد مليون و200 ألف كارتونة غذاء تكفي الأسرة لمدة 15 يوما، ستتم بالتنسيق بين الجهات المختلفة، مع تقديم أغذية مجهزة لمستعمرة الجذام، وغيرها من الأماكن مع توجيه مساعدات اجتماعية نقدية.

120 ألف متطوع مع وزارة التضامن

أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يجر رعاية 250 ألف طفل والأسرة التي لم تحصل على معاش تكافل وكرامة، مؤكدة أن هناك قاعدة بيانات تشمل أسماء السائقين الذين سيتحركون بالسيارات، لتوفير منتجات للأفراد مع وجود 120 ألف متطوع من أجل التوزيع بالدقة.

ولفتت إلى وجود كوبونات مدعومة، حيث سيتم التوزيع من خلال الأرقام القومية للمواطنين، موضحة أن رمضان كريم، وسيوجد توزيع أكبر قدر من المنتجات، مؤكدة أن هناك تعاون مع وزير الأوقاف خاصة في ظل وجود صكوك الأضحية التي يتم تجميعها على مستوى العالم، وسيعمل صندوق تحيا مصر على توزيع خضروات وبطاطس.