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نائب وزير الاتصالات: مصر حققت تقدما كبيرا في التحول الرقمي خلال 5 سنوات

كتب:

شريف سليمان
12:48 م | الخميس 23 فبراير 2023
المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات

المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات

قال المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات، إن الدولة نفذت خطوات كثيرة في ملف الرقمنة خلال آخر 4 أو 5 سنوات، بينها بناء قاعدة البيانات الموحدة للدولة المصرية، وبوابة مصر الرقمية، وميكنة كاملة لمنظومة إنفاذ القانون، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، ومنظومة التوثيق والتموين وغيرها.

مركز بيانات ضخم في العاصمة الإدارية الجديدة

وأضاف «العطار»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة dmc: «أنشأنا واحدا من أكبر مراكز البيانات في العاصمة الإدارية الجديدة، وأنشأنا العديد من مراكز البيانات في الشركات مثل المصرية للاتصالات والعديد من الأماكن كي يكون لدينا البنية التحتية التي تسمح لنا بتقديم الخدمات رقميا، ووصلنا المباني الحكومية ببعضها وربطناها بشبكة فايبر كاملة».

3.5 ملايين معلومة يوميا

وتابع نائب وزير الاتصالات: «يوميا، يتم تبادل 3.5 ملايين معلومة على المحول الرقمي لمعاملات الجمهور، وبناءً على رؤية مصر 2030، يجب أن تكون مصر في الدول المتقدمة على مستوى العالم، والحكومة كلها تتكامل كي نصل إلى المركز الذي يليق بمصر، فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية، ونقدم الخدمات بطريقة جديدة ونعيد هيكلة التطبيقات والإجراءات في الفترة المقبلة، ونوحد التطبيقات الإلكترونية، وحصل ملف النقل للعاصمة على جائزة أحسن برنامج تحولي للحكومات في العالم، وهو ما يؤكد أن رؤية الدولة المصرية سليمة».

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