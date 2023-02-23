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الدروس الملغية والأجزاء المحذوفة من منهج الصف الخامس الابتدائي 2023

كتب:

أميرة فكري
01:18 م | الخميس 23 فبراير 2023
تلاميذ يؤدون الامتحانات

تلاميذ يؤدون الامتحانات

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدروس الملغية والأجزاء المحذوفة من منهج الصف الخامس الابتدائي 2023 الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي الحالي 2022/2023، مؤكده أن المحذوفات لن تخل بالمفاهيم ونواتج التعلم. 

وتستعرض «الوطن»، الدروس الملغية والأجزاء المحذوفة من منهج الصف الخامس الابتدائي 2023، وهي كالتالي:

رالدروس الملغية والأجزاء المحذوفة من منهج الصف الخامس الابتدائي 2023

1- مادة اللغة العربية الصف الخامس الابتدائي

- قصة الفلاح الفصيح (1) من ص 76 إلى ص 85. 

- نص معلوماتي ( قوانين الاحترام حول العالم من ص 110 إلى ص 116.

- أنشطة نص الاستماع  كن داعمًا ولا تكن مثبطا من ص 126 إلى ص 127.

- قصة الفلاح الفصيح (2) من ص 172 إلى ص 176.

2-مادة اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي 

- Unit 9: From 48 to 52

- Review 3:From 60 to 63

- Unit 10: From 72 to73

-Unit 11: From 94 to 95 & P99

 - Unit 12 : From108 to 109 

- Review 4: From 122 to 125 

3- مادة اللغة الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي  

- الوحدة الثانية: لمحات من تاريخ وحضارة بلدنا (الدرس الرابع العلوم والآداب في بلدنا).

- الوحدة الثالثة: علاقات مصر مع العالم من الماضي والحاضر (الدرس الرابع: البورصة المصرية).

4- مادة العلوم للصف الخامس الابتدائي 

- المفهوم الثاني (الماء كأهم الموارد الطبيعية على سطح الأرض)  نشاط (7) ابحث كعالم البحث العملي وتوقعات بشأن مستجمعات  المياه 40،41 و42 و43.

- نشاط (8) حال كعالم - الحفاظ على الموارد ، وحمايتها واستدامتها 45/44. 

- نشاط (12) حلل كعالم مهندسو معالجة مياه الصرف الصحي 56 و75.

الوحدة الرابعة:

المفهوم الأول: نشاط (8) ابحث كعالم والبحث العملي ما المقصود بمصطلح السقوط ؟ 94 و95 و96.

- المفهوم الثاني: أنماط حركة الأجسام في السماء نشاط (5) حلل كعالم شروق الشمس 113 و114 و115.

- نشاط (10) ابحث كعالم - البحث العملي: أطوار القمر من أول ما المواد التي تحتاج إليها (آخر صفحة 124) 

- نشاط (14) التطبيق العملي حلل كعالم مسئولو العرض في القبة والسماوية والنجوم 132-133-134-135. 

5- مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي 

- تقدير ناتج ضرب الكسور الاعتيادية في الأعداد الكسرية الصفحة 49-50

- ضرب كسر اعتيادي في كسر اعتيادي 54-55.

- ضرب الأعداد الكسرية 58 -59. 

- مسائل كلامية لقسمة اعداد صحيحة 67-68. 

- فئات الأشكال الهندسية 79-83.

- حساب المساحة لأبعاد تحتوي على كسور 93-97. 

- من الأنماط إلى النقاط 114- 118.

- تفسير رسوم بيانية من الحياة اليومية 123-125.

- أبعاد متنوعة 129- 133. 

- تقدير الحجم وقياسه 138-141. 

- إيجاد حجم الأشكال الهندسية المركبة 156-158.

- بناء مدن ثلاثية الأبعاد 162-163. 

6- مادة اللغة الفرنسية للصف الخامس الابتدائي 

 

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