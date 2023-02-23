حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدروس الملغية والأجزاء المحذوفة من منهج الصف الخامس الابتدائي 2023 الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي الحالي 2022/2023، مؤكده أن المحذوفات لن تخل بالمفاهيم ونواتج التعلم.

وتستعرض «الوطن»، الدروس الملغية والأجزاء المحذوفة من منهج الصف الخامس الابتدائي 2023، وهي كالتالي:

رالدروس الملغية والأجزاء المحذوفة من منهج الصف الخامس الابتدائي 2023

1- مادة اللغة العربية الصف الخامس الابتدائي

- قصة الفلاح الفصيح (1) من ص 76 إلى ص 85.

- نص معلوماتي ( قوانين الاحترام حول العالم من ص 110 إلى ص 116.

- أنشطة نص الاستماع كن داعمًا ولا تكن مثبطا من ص 126 إلى ص 127.

- قصة الفلاح الفصيح (2) من ص 172 إلى ص 176.

2-مادة اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي

- Unit 9: From 48 to 52

- Review 3:From 60 to 63

- Unit 10: From 72 to73

-Unit 11: From 94 to 95 & P99

- Unit 12 : From108 to 109

- Review 4: From 122 to 125

3- مادة اللغة الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي

- الوحدة الثانية: لمحات من تاريخ وحضارة بلدنا (الدرس الرابع العلوم والآداب في بلدنا).

- الوحدة الثالثة: علاقات مصر مع العالم من الماضي والحاضر (الدرس الرابع: البورصة المصرية).

4- مادة العلوم للصف الخامس الابتدائي

- المفهوم الثاني (الماء كأهم الموارد الطبيعية على سطح الأرض) نشاط (7) ابحث كعالم البحث العملي وتوقعات بشأن مستجمعات المياه 40،41 و42 و43.

- نشاط (8) حال كعالم - الحفاظ على الموارد ، وحمايتها واستدامتها 45/44.

- نشاط (12) حلل كعالم مهندسو معالجة مياه الصرف الصحي 56 و75.

الوحدة الرابعة:

المفهوم الأول: نشاط (8) ابحث كعالم والبحث العملي ما المقصود بمصطلح السقوط ؟ 94 و95 و96.

- المفهوم الثاني: أنماط حركة الأجسام في السماء نشاط (5) حلل كعالم شروق الشمس 113 و114 و115.

- نشاط (10) ابحث كعالم - البحث العملي: أطوار القمر من أول ما المواد التي تحتاج إليها (آخر صفحة 124)

- نشاط (14) التطبيق العملي حلل كعالم مسئولو العرض في القبة والسماوية والنجوم 132-133-134-135.

5- مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي

- تقدير ناتج ضرب الكسور الاعتيادية في الأعداد الكسرية الصفحة 49-50

- ضرب كسر اعتيادي في كسر اعتيادي 54-55.

- ضرب الأعداد الكسرية 58 -59.

- مسائل كلامية لقسمة اعداد صحيحة 67-68.

- فئات الأشكال الهندسية 79-83.

- حساب المساحة لأبعاد تحتوي على كسور 93-97.

- من الأنماط إلى النقاط 114- 118.

- تفسير رسوم بيانية من الحياة اليومية 123-125.

- أبعاد متنوعة 129- 133.

- تقدير الحجم وقياسه 138-141.

- إيجاد حجم الأشكال الهندسية المركبة 156-158.

- بناء مدن ثلاثية الأبعاد 162-163.

6- مادة اللغة الفرنسية للصف الخامس الابتدائي