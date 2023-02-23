الدروس الملغية والأجزاء المحذوفة من منهج الصف الخامس الابتدائي 2023
كتب:
أميرة فكري
01:18 م | الخميس 23 فبراير 2023
تلاميذ يؤدون الامتحانات
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدروس الملغية والأجزاء المحذوفة من منهج الصف الخامس الابتدائي 2023 الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي الحالي 2022/2023، مؤكده أن المحذوفات لن تخل بالمفاهيم ونواتج التعلم.
وتستعرض «الوطن»، الدروس الملغية والأجزاء المحذوفة من منهج الصف الخامس الابتدائي 2023، وهي كالتالي:
رالدروس الملغية والأجزاء المحذوفة من منهج الصف الخامس الابتدائي 2023
1- مادة اللغة العربية الصف الخامس الابتدائي
- قصة الفلاح الفصيح (1) من ص 76 إلى ص 85.
- نص معلوماتي ( قوانين الاحترام حول العالم من ص 110 إلى ص 116.
- أنشطة نص الاستماع كن داعمًا ولا تكن مثبطا من ص 126 إلى ص 127.
- قصة الفلاح الفصيح (2) من ص 172 إلى ص 176.
2-مادة اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي
- Unit 9: From 48 to 52
- Review 3:From 60 to 63
- Unit 10: From 72 to73
-Unit 11: From 94 to 95 & P99
- Unit 12 : From108 to 109
- Review 4: From 122 to 125
3- مادة اللغة الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي
- الوحدة الثانية: لمحات من تاريخ وحضارة بلدنا (الدرس الرابع العلوم والآداب في بلدنا).
- الوحدة الثالثة: علاقات مصر مع العالم من الماضي والحاضر (الدرس الرابع: البورصة المصرية).
4- مادة العلوم للصف الخامس الابتدائي
- المفهوم الثاني (الماء كأهم الموارد الطبيعية على سطح الأرض) نشاط (7) ابحث كعالم البحث العملي وتوقعات بشأن مستجمعات المياه 40،41 و42 و43.
- نشاط (8) حال كعالم - الحفاظ على الموارد ، وحمايتها واستدامتها 45/44.
- نشاط (12) حلل كعالم مهندسو معالجة مياه الصرف الصحي 56 و75.
الوحدة الرابعة:
المفهوم الأول: نشاط (8) ابحث كعالم والبحث العملي ما المقصود بمصطلح السقوط ؟ 94 و95 و96.
- المفهوم الثاني: أنماط حركة الأجسام في السماء نشاط (5) حلل كعالم شروق الشمس 113 و114 و115.
- نشاط (10) ابحث كعالم - البحث العملي: أطوار القمر من أول ما المواد التي تحتاج إليها (آخر صفحة 124)
- نشاط (14) التطبيق العملي حلل كعالم مسئولو العرض في القبة والسماوية والنجوم 132-133-134-135.
5- مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي
- تقدير ناتج ضرب الكسور الاعتيادية في الأعداد الكسرية الصفحة 49-50
- ضرب كسر اعتيادي في كسر اعتيادي 54-55.
- ضرب الأعداد الكسرية 58 -59.
- مسائل كلامية لقسمة اعداد صحيحة 67-68.
- فئات الأشكال الهندسية 79-83.
- حساب المساحة لأبعاد تحتوي على كسور 93-97.
- من الأنماط إلى النقاط 114- 118.
- تفسير رسوم بيانية من الحياة اليومية 123-125.
- أبعاد متنوعة 129- 133.
- تقدير الحجم وقياسه 138-141.
- إيجاد حجم الأشكال الهندسية المركبة 156-158.
- بناء مدن ثلاثية الأبعاد 162-163.
6- مادة اللغة الفرنسية للصف الخامس الابتدائي