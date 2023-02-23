المستندات المطلوبة لمسابقة الـ30 ألف معلم.. التقديم بدأ اليوم

بدأ اليوم التقديم لمسابقة الـ30 ألف معلم، وفقا لما أعلنه الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، حيث تم فتح باب التقديم للتعاقد على وظيفة معلم مساعد «معلم فصل» بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، أبرز المستندات المطلوبة للتقديم لمسابقة الـ30 ألف معلم، وفقا لما شكفته بوابة الوظائف الحكومية، مع بدء التقديم اليوم الخميس.

المستندات المطلوبة للتقديم لمسابقة الـ30 ألف معلم

- يجب التقديم لمسابقة الـ30 ألف معلم، في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم، وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

- وتشمل المؤهلات والتخصصات المطلوبة كليات التربية أو التربية النوعية، وتشمل التخصصات «تعليم أساسي وابتدائي ومعلم فصل».

- يجب تقديم الصورة الشخصية.

- بطاقة الرقم القومي وجه أول سارية.

- بطاقة الرقم القومي وجه ثانٍ سارية.

- المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى إن وجد.

- صحيفة حالة جنائية بشرط أن تكون سارية، موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم أو لمديرية التربية والتعليم.

- إيصال الإيداع البنكي.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور.

تقديم الخدمة العامة للإناث.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.