5 مشاهد من جنازة 4 ضحايا ماتوا اختناقا بالغاز ببني سويف.. القرية كلها بكت عليهم

24 ساعة حزينة مرت على أهالي عزبة التحرير «الصفيح» في مدينة بني سويف، عقب وفاة زوجين وابنتيهما اختناقًا بسبب تسرب غاز السخان داخل شقتهم أمس الأربعاء، بينما نجا من الحادث ابنين آخرين، وجرى تشييع الجثامين الأربعة في جنازة جماعية من مسجد مصنع الثلج وسط حالة من الحزن التي انتابت الجميع، ونرصد في السطور التالية أهم المشاهد الإنسانية المؤثرة في هذه القصة.

أهالي الضحايا ينتظرون خروج الجثامين

تجمع عدد من أهالي الضحايا وأهالي عزبة التحرير، أمام مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، انتظارًا لتشييع الجثامين الأربعة لمثواهم الآخير بمقابر الشيخ رفعت بشرق النيل، في مشهد حزين، حيث تعالت أصوات البكاء والصراخ من السيدات، ودموع الرجال.

الابن يرفض استكمال العلاج بالمستشفى ويشارك في الجنازة

ورفض أحد الابنين الناجين من الحادث ويدعى مصطفى سيد عويس، 15 سنة، استكمال العلاج داخل مستشفى بني سويف التخصصي عقب تحسن حالته وإفاقته، إذ قرر الخروج من المستشفى للمشاركة في الجنازة وأداء الصلاة على والديه وشقيقاته الاثنين، وتشييع الجثامين إلى مثواهم الآخير.

المئات يشيعون الضحايا

وأدى المئات من أهالي عزبة التحرير بمدينة بني سويف، صلاة الجنازة، على ضحايا الحادث الأربعة بمسجد مصنع الثلج بالقرب من عزبة التحرير، وسط مشاعر الحزن ودموع الرجال، وانهيار أسرتي الزوجين الذين وقفوا خارج المسجد في مشهد حزين.

دفن الضحايا

وعقب تأدية صلاة الجنازة على الضحايا الأربعة، جرى تشييع الجثامين إلى مثواهم الآخير، حيث تم دفنهم في مقابر العائلة بالشيخ رفعت شرق النيل.

أهالي عزبة التحرير تعزون بعضهم

وعقب تشييع الجثامين الأربعة وقف أهالي عزبة التحرير في تقديم العزاء لبعضهم، في أسرة راحت ضحية تسرب غاز السخان.