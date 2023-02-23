قصة وفاة زوجين وابنتيهما اختناقا بالغاز في بني سويف.. «لم يستيقظوا للمدرسة»

فتحت جهات التحقيق في محافظة بني سويف، أمس الأربعاء، تحقيقًا في واقعة وفاة 4 من أسرة واحدة، زوجين وابنتيهما، داخل شقتهم بمنزل عائلتهم في عزبة التحرير الصفيح بمدينة بني سويف، إثر ادعاء تسرب غاز بسبب السخان.

ندب فنيي شركة الغاز لبيان وجود تسريب من عدمه

وأمرت جهات التحقيق بسرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة وتفاصيلها وملابساتها، والتصريح بدفن الجثامين الأربعة، وجرى تشييعهم في جنازة جماعية خرجت من مسجد مصنع الثلج بمدينة بني سويف

وقال أبو السعود محمد، عم الزوج المتوفى، لـ«الوطن»: «ابن شقيقتي أخبرني بالحادث وتوجهت سريعًا، وفوجئت بوفاة سيد وزوجته وابنتيهما، بسبب تسرب غاز من السخان داخل شقتهم في منزل والده بعزبة التحرير، ولم يشعر أحد بهم، إلا أنه وعند موعد المدرسة لم يستيقظوا كعادتهم، وصعدت والدة سيد للطابق الثاني لإيقاظهم فلم يردوا عليها، واستغاثت بالجيران لكسر باب الشقة، وفوجئوا برائحة غاز، وكان الأربعة في حالة إغماء، وجرى استدعاء الإسعاف، وتبين وفاة الزوجين وابنتيهما وأصيب ولدين».

تفاصيل وفاة زوجين وابنتيهما في تسريب غاز بشقتهم في بني سويف

واستقبلت مستشفى بني سويف التخصصي، أسرة مكونة من 6 أشخاص مصابين باختناق ادعاء تسرب غاز داخل منزلهم، وبتوقيع الكشف الطبي عليهم تبين وفاة الزوج وزوجته و2 من أبنائهما، بينما جرى نقل طفلين إلى قسم العناية المركزة، قبل أن يخرج أحدهما للمشاركة في تشييع الجثامين.

وتبين من المعاينة والتحريات الأولية، وفاة سيد عويس محمد، سمكري سيارات، 37 عامًا، وزوجته ميزة أحمد محمد، 30 عامًا، وابنتيهما مريم 14 عامًا، بالصف الأول الإعدادي، ونادية 3 أعوام، بينما أصيب نجليهما، مصطفى 15 عامًا، بالمرحلة الإعدادية، ومحمد 5 سنوات بالحضانة، وجرى نقلهما الى قسم العناية المركزة لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.