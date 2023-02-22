وفاة 8 أشخاص من أسرتين بسبب الغاز والأدخنة خلال 48 ساعة في بني سويف

شهدت محافظة بني سويف، خلال الـ48 ساعة الأخيرة حادثين وفاة لـ8 أشخاص من أسرتين على إثر اختناقهم في حادثين منفصلين، الأول في قرية قمبش بمركز ببا ناتج عن استنشاق أم وبناتها الثلاث للأدخنة الصادرة من موقد نار للتدفئة خلال نومهم، والثاني وفاة زوجين وابنتيهما، إثر ادعاء تسرب غاز داخل شقتهم بعزبة التحرير بمدينة بني سويف واستنشاقهم الغاز خلال نومهم.

وفاة زوجين وابنتيهما في تسرب غاز بشقتهم في بني سويف

لفظت أسرة من زوجين وابنيهما، أنفاسهما الأخيرة، اليوم الأربعاء، إثر ادعاء تسرب غاز داخل شقتهم في عزبة التحرير بمدينة بني سويف، بينما تم نقل إثنين آخرين من أبنائهما للعلاج والإسعافات الأولية داخل مستشفى بني سويف التخصصي.

البداية كانت بتلقي اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بإصابة أسرة في عزبة التحرير إثر تسرب غاز داخل شقتهم، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى، إلا أن الحادث أسفر عن وفاة زوجين وإثنين من أبنائهما، وجرى نقل اثنين آخرين من الأبناء إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج.

وفاة أم وبناتها الثلاث اختناقا داخل منزلهم في بني سويف

قبل يومين لقيت سيدة وبناتها الثلاثة مصرعهم داخل منزلهم بقرية قمبش التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، اختناقًا إثر استنشاقهم أدخنة موقد نار للتدفئة، أثناء نومهم وجرى نقلهم إلى المشرحة وجرى تشييع جثامينهم إلى مثواهم الأخير بمقابر عائلتهم في القرية.