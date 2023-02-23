«تصديري الحاصلات» يطالب بمد مهلة الإعفاء الضريبي لمواد التعبئة المحلية

طالب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بمد مهلة الإعفاء الضريبي لمواد التعبئة التي يتم شرائها من السوق المحلية لمدة سنة من تاريخ إصدار الفاتورة، تشجيعا للمنتج الوطني وتقليل الاستيراد.

وأكد المجلس في مذكرة رسمية أهمية وضع تعريف محدد لمن يصرح له بممارسة نشاط التصدير الزراعي حفاظا على سمعة المصدر المصري والصادرات الزراعية، مع ضرورة تسجيل جميع الشركات التي تمارس نشاط التصدير بالمجلس التصديري المختص بهدف توفير البيانات اللازمة عن هذه الشركات لضمان إمدادهم بصفة مستمرة بالإرشادات والمعلومات والقرارات الوزارية الخاصة بالقطاع، والتدريبات والندوات والفاعليات.

التصدير الزراعي

واقترحت المذكرة، التي تم إعدادها في سياق خطة إزالة العوائق أمام الصادرات المصرية، أن يتم استثناء الصادرات الزراعية المصرية من قرار إدراج شهادات شحنات الصادر إلكترونيا، خاصة أن بعض الشهادات واجهت عدد من المشاكل والعقبات أثناء عملية الإدراج الإلكتروني لشحناتهم، في ظل أن قطاع الحاصلات ذو طبيعة خاصة نظرا لتضمنه العديد من المحاصيل سريعة التلف التي لا تتحمل مثل هذا التأخير.

وأشار المجلس إلى أنه على الرغم من جميع التحديات التي تواجه الصادرات، والتي تؤثر على تنافسية وفرص نفاذ الصادرات الزراعية لأفريقيا على وجه التحديد، إلا أن اختراق بعض الأسواق للقارة السمراء ولو بكميات ومنتجات محدودة لا يزال ضمن أهم مستهدفات المجلس.

الصادرات المصرية

وكشفت مذكرة المجلس عن تحركات مكثفة خلال الفترة الماضية لتعزيز تواجد الصادرات المصرية في الأسواق الأفريقية، بينها استقبال 3 وفود من الجانب الجيبوتي تضمنت وفد من اتحاد الخضر والفاكهة وغرفة تجارة جيبوتي، ووزارة التجارة، كما تم التعاون مع مكتب التمثيل التجاري في أبيدجان تنظيم زيارة لرئيس اتحاد كوت ديفوار إلى مصر بصحبة وفد من أعضاء الاتحاد، حيث قام المجلس بتنظيم اجتماعات للوفد مع بعض الشركات المصرية المصدرة للمحاصيل الزراعية، كما تضمنت التحركات استقدام بعثة مشترين من عدد من الأسواق المستهدفة وعلى رأسها الأسواق الأفريقية للمشاركة في معرض «فريش أفريقيا».