«الأرصاد»: سحب ممطرة شمالا.. وتحذير مهم من تخفيف الملابس

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ آخر صور للأقمار الصناعية، أشارت إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة المصحوبة بالأمطار الخفيفة على شمال البلاد، على مناطق محدودة من السواحل الشمالية، حيث تتعرض البلاد اليوم لامتداد منخفض جوي قادم من طبقات الجو العليا، يعمل على تكاثر السحب الممطرة.

فرص سقوط الأمطار

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ السحب الممطرة ستقل مع نهاية اليوم، وتقل فرص الأمطار خلال الأيام المقبلة، مع استمرار الارتفاع التدريجي في الحرارة العظمى نهارا، وانخفاضها بين 10-15 درجة خلال ساعات الليل، حيث يسود طقس بارد على محافظات القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وحذّرت الأرصاد من تخفيف الملابس خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنّ ارتفاع الحرارة مؤقت حتى نهاية الأسبوع المقبل، وبعد ذلك تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

درجات الحرارة الآن

وجاءت درجات الحرارة في المحافظات والمدن المصرية، كما يلي:

- القاهرة الكبرى 18 درجة مئوية.

- الوجه البحرى 18 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء 22 درجة مئوية.