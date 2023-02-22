«مترو الفن» في قصر الأمير طاز غدا

يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا غنائيا لفرقة «مترو الفن» بقيادة الفنان وائل أبو خطوة، في الثامنة مساء الغد.

فرقة «مترو الفن»

تقدّم الفرقة باقة من أشهر أغاني كبار المطربين منها، «كنت فين، وقولي عملك إيه، بهيه، عنابي، شمندوره، مضناك، أمانة عليك يا ليل طول، يا واحشني رد عليا، قولولو، اغار من قلبي، بوابة الحلواني»، وغيرها.

يذكر أنّ فرقة مترو الفن تأسست عام 2022، وتضم بين عناصرها جميع الأعمار من دراسي الموسيقى العربية، وخريجي المعاهد والكليات الموسيقية، وأحيت العديد من الحفلات بالنوادي والمراكز الثقافية المختلفة.

حفل «بشير باند»

كما يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي، غدا، حفل غنائي للفنان محمد بشير وفرقته الموسيقية بشير باند، في السابعة مساء الخميس 23 فبراير الجاري، ويقدم بشير مجموعة متنوعة من الأغاني الفلكلورية التى تعبر عن ثقافة وفنون صعيد مصر من بينها، «عارفة حبك، كهرمان، حجيله، احذر هلاكك، دلوعة، شبكة الغيشم، جمالات، ضحكة عيونه، شكالي منك، بيبة»، وغيرها.