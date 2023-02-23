«شبار الخير» مبادرة جديدة لبيع الأسماك بنصف الثمن في كفر الشيخ

كشف حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، بمحافظة كفر الشيخ، عن مبادرة جديدة تم الإعداد لها تحت اسم «شبار الخير»، ستنطلق مطلع شهر مارس، وتهدف لتوفير أنواع الأسماك البحرية، أو النيلية للأسر الفقيرة والأكثر فقرًا بنصف الثمن.

البلطي بـ25 جنيها

وأوضح، «شرابي»، في تصريح لـ«الوطن»، إنه إذا كان كيلو البلطي متوسط الحجم بـ50 جنيهًا سوف يتم بيعه للأسر الفقيرة بواقع 25 جنيهًا فقط، بينما يباع سمك الدنيس بمبلغ 70 جنيهًا ويصل لهم ضمن المبادرة بـ35 جنيهاً فقط، وهكذا الحال في باقي أنواع الأسماك التي تتوفر من خلال مبادرة «شبار الخير».

مشاركة مجتمعية من صيادين بسطاء

وأكد رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، أن المشاركين في هذه المبادرة هم شباب وشيوخ مهنة الصيد من العاملين على متن مراكب صيد بمياه البحر الأبيض المتوسط بالبرلس، وكذلك العاملين على «قوارب خشبية»، في مياه بحيرة البرلس، لافتًا إلى أنه يجب على مئات الآلاف من الصيادين بسواحل ومدن مصر بتبني تلك المبادرة ومساعدة البسطاء.