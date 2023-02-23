القتل الجماعي المرتبط بالتطرف في أمريكا يرتفع 3 أضعاف عن العقود الماضي

ارتفعت عمليات القتل الجماعية في الولايات المتحدة المرتبطة بالتطرف، خلال العقد الماضي، عن أي عقد منذ سبعينيات القرن الماضي إلى 3 أضعاف على الأقل، وفقًا لما ذكرته وكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية.

عمليات التطرف اليمين

ويذكر أن عمليات القتل المتطرفة والتي رصدت في عام 2022 كانت مرتبطة بتطرف اليمين مع وجود نسبة صغيرة مرتبطة بالقوميين البيض، ومن بعض عمليات التطرف العنصرية كاستهداف السود في بافالو والذي قتل 10 منهم، وعملية إطلاق نار جماعي قتل فيها 5 أشخاص في ملهي ليلي للمثليين في كولورداو.

5 عمليات قتل جماعي بنفس قدر العقد الأول

وبحسب تقرير ذكر من مركز التطرف برابطة منهاضة التشوية، أن عمليات القتل الجماعية المتطرفة في واشنطن كانت تقع من بين عمليتين إلى 7 عمليات قتل جماعي مرتبطة بالتطرف وذلك في العقد السبعينيات والعقد الأول من الألفية، ولكن في الفترة الزمنية من 2010 إلى 2020 قد ارتفعت لتصل إلى 21 عمليات قتل، ولكن في التفرة من بين 2021 و2022 استمر الاتجاه في الارتفاع مع حدوث 5 عمليات قتل جماعي متطرف بنفس قدر العقد الأول من الألفية.

عمليات القتل الجماعية المتطرفة

وفي الفترة من 2010 و2020، كانت هناك عمليات قتل جماعي مرتبطة بالتطرف الإيديولوجي وقتل فيه 146 شخصا، ويذكر بعمليات القتل المتطرفة بأنها تقوم على أسس أشخاص لهم صلة بجماعات وإيديولوجيات متطرفة.