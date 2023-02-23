شواطئ الإسكندرية من ارتفاع الأمواج إلى انحسار مياه البحر المتوسط «صور»

تغير الوضع في شواطئ الإسكندرية خلال أسبوعين فقط بسبب تحركات مياه البحر، بعدما شهدت المدينة الساحلية ارتفاعا شديدا في الأمواج سبب تلفيات عدة من أسبوعين، لكن الوضح أصبح اليوم مغايرا، حيث وقع انحسار مياه البحر المتوسط لتزداد المساحة الرملية بعدما كانت مختفية.

ورصدت عدسة «الوطن» التغيرات في حالة شواطئ الإسكندرية على مدار الأسبوعين، بدءًا من ارتفاع الأمواج وصولاً إلى انحسار مياه البحر المتوسط عليها.

صور انحسار مياه البحر المتوسط على شواطئ الإسكندرية

الصور لذات المكان بالتحديد شواطئ منطقة سيدي بشر التي عانت من انهيار في رصيفها منذ أسبوعين بسبب شدة الأمواج، لتتراجع المياه خلال تلك الأيام إلى الخلف وتعيد المساحة الرملية إلى ما كانت عليه في الصيف بل أزيد من ذلك.

زيادة الجزر سبب انحسار مياه البحر المتوسط

ويقول الدكتور عمرو زكريا، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إن المساحة الرملية زادت على شواطئ الإسكندرية، عما كان عليه الوضع خلال الفترة الماضية نتيجة أن عملية الجزر أصبحت بقدر 50 سم بدلاً من 30 سم.

علوم البحار: انحسار مياه البحر المتوسط لا يقلق

وأضاف زكريا ل«الوطن»، أن انحسار مياه البحر يرجع إلى ازدياد الضغط شرق البحر بمقادر 20 بار يؤدي إلى انخفاض بحر المتوسط بنسبة 20 سم زيادة عن الـ30 سم المعتاد فأصبح 50 سم وبالتالي يكتشف جزء أزيد من الأرض.

وأكد أن عوامل الجزر لا تقلق أبناء الإسكندرية نظراً لأن المخاوف كلها من عمليات المد الشديد وارتفاع الأمواج.