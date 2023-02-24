حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة عاطفيا ومهنيا

ينصح علم الفلك مواليد برج الحمل بدراسة خطواتهم جيدا إذا أرادوا أن يحققوا مكاسب في المستقبل، كما تقول خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد إن حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء يطالبهم بالحذر والحيطة في تصرفاتهم.

في السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم الجمعة الموافق 24 فبراير، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 24-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني.. تجد أن الأمور العملية والمالية هي شاغلك الأول، وعليك أن تدرس جيدا خطواتك إذا أردت أن تحقق مكاسب.

حظك اليوم برج الحمل 24-2-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك بالتأني في أحكامك وتعلّم كيف تدرس المعطيات بهدوء.

حظك اليوم برج الثور 24-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في برجك ويمدك ذلك بالقدرة على العطاء والتألق وتعبر عن مشاعر وأفكار إيجابية.

حظك اليوم برج الثور 24-2-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب للقيام بمبادرة عاطفية أو إصلاح علاقة أو الدخول في تجربة عاطفية جديدة.

حظك اليوم برج الجوزاء 24-2-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر.. انتبه اليوم لصحتك وسلامتك وابتعد عن الأضواء ولا تعلن أخبارك الشخصية، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الجوزاء 24-2-2023 على الصعيد المهني

الفلك ينصحك بعدم إعلان خططك، وعليك أن تكون حذرا ومتواضعا.

حظك اليوم برج السرطان 24-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يجعل اليوم مناسبا لإنجاز أعمالك ولقضاء أوقات رائعة مع أشخاص مخلصين.

حظك اليوم برج السرطان 24-2-2023 على الصعيد العاطفي

إذا كنت خاليا قد تلتقي بصديق يبحث عنك وقد تنمو معه علاقة عاطفية.

حظك اليوم برج الأسد 24-2-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. كن أكثر تسامحا ومرونة واستمتع بوقتك وبكل دقيقة من عمرك.

حظك اليوم برج الأسد 24-2-2023 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك ألا تشتت نفسك وعليك بالتركيز على أهدافك وحماية حقوقك.. لا تنفعل إذا واجهت جمودا وتعنتا.

حظك اليوم برج العذراء 24-2-2023 على الصعيد العاطفي

تشعر اليوم بالثقة والسعادة وترتفع معنوياتك وتبدو مغامرا من الدرجة الأولى.

حظك اليوم برج العذراء 24-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك على التقاط الفرص وقد تكون هناك علاقة مهمة تربطك بشخص من الخارج.

حظك اليوم برج الميزان 24-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك على التخطيط وحل المشاكل بموضوعية وتكسب بسبب اليقظة والمرونة.

حظك اليوم برج الميزان 24-2-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. قد يساعدك الوضع الفلكي اليوم على الاقتراب ممن تحب، وعموما قد تكتشف عدة أمور خافية.

حظك اليوم برج العقرب 24-2-2023 على الصعيد المهني

القمر بمواجهة برجك.. لا تتسرع في تصريحاتك وقراراتك ولا تعطِ وعودا لا يمكنك الالتزام بها.

حظك اليوم برج العقرب 24-2-2023 على الصعيد العاطفي

تذكّر أن أفضل حل دائما هو التفاهم بهدوء مع الأحباب أو شركاء الحياة.. احرص على ذلك.

حظك اليوم برج القوس 24-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة وقد تشعر اليوم بكل الطاقة وتقوم بواجباتك بهمة ونشاط.

حظك اليوم برج القوس 24-2-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم تستطيع أن تؤثر فيمن تحب، وتشعر بالرضا أيضا لتحقيق أهداف عائلية أو منزلية.

حظك اليوم برج الجدي 24-2-2023 على الصعيد المهني

تشعر بسلام نفسي وتبدو في حالة مزاجية رائعة.

حظك اليوم برج الجدي 24-2-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك اليوم بلقاءات عاطفية رائعة وحوارات حانية تجمعك بالأحباب.

حظك اليوم برج الدلو 24-2-2023 على الصعيد المهني

القمر وأورانوس معاكسان وعليك أن تتعامل بهدوء وحكمة مع المشاكل المهنية والعائلية.

حظك اليوم برج الدلو 24-2-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وعليك اليوم ألا تدع الأفكار السوداء تجتاحك.

حظك اليوم برج الحوت 24-2-2023 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثالث يدعمك وتجد اليوم أن الحب والمحيط العائلي هما الملاذ الأمثل بالنسبة لك.

حظك اليوم برج الحوت 24-2-2023 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك على قول رأيك بلباقة وتهتم اليوم باكتشاف أمر جديد.