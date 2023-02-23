افتتاح مهرجان السياحة والتذوق في دورته الأولى بمشاركة 21 عارض

افتُتح، اليوم، ببرج القاهرة مهرجان السياحة والتذوق في دورته الأولى، الذي يقام برعاية هيئة تنشيط السياحة إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار وأيضا غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية .

عرض الثقافات المختلفة للطعام

وقالت إيمان عبد الرحمن، مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أنه يشارك في المهرجان 21 عارض يمثلون مطاعم من عدد من الدول العربية وهى مصر وليبيا وتونس والمغرب والجزائر والسعودية وفلسطين والأردن، بالإضافة إلى كندا، وذلك لعرض الثقافات المختلفة للطعام والأكلات التراثية والتقليدية، هذا بالإضافة إلى مشاركة عدد من سلاسل المطاعم العالمية.

أشهر الأكلات والمطاعم العالمية

ولفتت إلى أنه سيتم خلال المهرجان تنظيم عدد من مسابقات الطهي لأشهر الأكلات والمطابخ العالمية من بينها مسابقة المطبخ المصري، مشيرة إلى أن رعاية وزارة السياحة والآثار لهذا المهرجان تأتي في إطار حرصها على الترويج لمنتج سياحة الطعام، ويعد هذا المهرجان فرصة لعرض العديد من الأكلات المصرية التي يتميز بها المطبخ المصري.