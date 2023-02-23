خبراء يشيدون بطرح مصر للصكوك الإسلامية.. قيمة الاكتتاب 6.1 مليار دولار

طرحت مصر خلال الأيام القليلة الماضة صكوكًا بقيمة 1.5 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار، ما يعني تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات.

وقال موقع «إنفيستينج» إن مصر نجحت خلال الساعات الماضية، منذ طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في جمع ما يقرب من 6 مليار دولار.

الصكوك تعزز ثقة المستوردين

وأضاف الموقع أن الخبراء أكدوا أهمية إصدار الصكوك لتغطية الفجوة في الطلب على النقد الأجنبي، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ووصول سعر العائد على الصكوك إلى 11% جاء نتيجة زيادة سعر الفائدة على الدولار.

وأشار إلى أن محمد حجازي، رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية المصرية، أكد أن الوزارة تسعى لإصدار جديد من الصكوك الإسلامية بالعملة المحلية في مصر خلال العام المالي الحالي.

طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية

وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري أمس الأربعاء، نجاح طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية، بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار.

وقال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن إصدار مصر صكوك إسلامية سيادية، يأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد.

وأضاف أن تغطية الاكتتاب أكثر من 4 مرات دلالة جيدة على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وقدرتها على سداد التزاماتها.