«مجلس الوزراء» لـ قناة الحياة: الإقبال على الصكوك السيادية 4 أضعاف المستهدف

أكد السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن اكتتاب الحكومة للصكوك السيادية، شهد طلبات شراء بلغت 4 أضعاف ما جرى طرحه.

طرح الصكوك السيادية لأول مرة

وأوضح «سعد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، أن الدولة طرحت الصكوك السيادية لأول مرة، وجرت تغطية الطرح 4 مرات، مؤكدًا أنه كان هناك إقبال متنوع من دول الخليج ودول أوروبية وآسيوية والمنطقة الأمريكية.

وأشار إلى أن معنى ذلك أن هناك ثقة كبيرة في هذه الصكوك وثقة كبيرة في قدرة مصر على السداد وثقة كبيرة من المستثمرين الذين أقبلوا على شراء الصكوك، لافتًا إلى أن سعر الفائدة كان أقل من 11%، معتبرًا أنه سعرًا جيد جدًا، في ظل الظروف الاقتصادية المحيطة، مشددًا على أنه كان من المتوقع وجود أسعار أعلى من ذلك بكثير.

الدولة نجحت في تحقيق المستهدف

ولفت إلى أن الدولة نجحت في تحقيق المستهدف من تأمين الكمية المطلوبة وتغطيتها 4 مرات، وسعر فائدة مناسب، والرسالة التي ظهرت بعد ذلك لثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.