متى تصرف منحة قطع المعاش لأبناء المتوفى وما الأوراق المطلوبة؟ التأمينات تجيب

يتساءل الكثير من أبناء أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم عن ماهية المنحة التي تصرف لأبناء المتوفى، بعد قطع المعاش بسبب التحاق بوظيفة أو وصوله للسن القانونية، أو بسبب زوال حالة العجز عند الابن المستفيد، لتؤكد التأمينات الاجتماعية أنه يجرى صرف منحة تعادل المعاش المستحق لمدة 12 شهرا تسمى «منحة القطع».

منحة قطع المعاش تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة

وأكدت التأمينات الاجتماعية، على الموقع الرسمى، أنه يجرى صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة، إذا تم قطع معاش الابن المستحق للمعاش أو الأخ المستفيد، لأي سبب غير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذات أولوية أعلى، مشيرة إلى أن منحة القطع تستحق لمرة واحدة فقط ​.

منحة قطع المعاش تصرف خلال 5 سنوات من تاريخ صرفها

وأشارت التأمينات الاجتماعية، إلى أن منحة القطع تسقط إذا لم يجرى التقدم بطلب لصرفها خلال مدة زمنية تقدر بـ5 سنوات، من تاريخ صرفها، مؤكدة أنه في حالة انتهاء حالة العجز لا تصرف المنحة، إلا إذا ورد قرار من اللجنة الطبية بزوال حالة العجز، موضحة أن المنحة تصرف في حالة بلوغ سن الحادية والعشرين، أو سن الـ24 حسب الأحوال أو زوال حالة العجز للابن أو الأخ، أو الالتحاق بمهنة ومزاولة عمل.

مستندات صرف منحة القطع للإبن الملتحق بمهنة

وأوضحت التأمينات أنه على الابن المستحق للمعاش التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش، وتقديم طلب صرف المنحة، مؤكدا أنه فى حالة التحاق الابن أو الأخ بعمل أو مزاولة مهنة عليه تقديم المستندات التالية:

- طلب صرف منحة القطع.

- يقدم صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية. ‌

- خطاب من جهة العمل حكومة أو عام بتاريخ بداية الالتحاق بالعمل. ‌

- صورة من عقد العمل أو صورة من تأشيرة السفر في حالة الاشتغال خارج البلاد.

- خطاب يفيد بداية مزاولة المهنة من مأمورية الضرائب أو مكتب السجل التجاري بالنسبة للمهن التجارية.

- بيان ببداية مدة الاشتراك التأمينى بصندوق التأمين الاجتماعي.