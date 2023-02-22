تعرف على الفئات المستحقة للمعاش الاستثنائي.. «التأمينات الاجتماعية» توضح

يبدأ أصحاب المعاش ومستحقى المعاش في صرف معاشات شهر مارس ، يوم الأربعاء القادم الموافق 1 مارس 2023، لتوضح الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية أن هناك العديد من المزايا التى تمنح لأصحاب المعاشات، ومنها طلب معاش استثنائى، وأوضحت الهيئة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، الفئات المستحقة للمعاش الاستثنائي، والتي سوف نستعرضها خلال السطور التالية

تعرف على الفئات المستحقة للمعاش الاستثنائى

وصنفت التأمينات الإجتماعية الفئات المستحقة للمعاش الإستثنائى على النحو التالي:

- ضحايا الكوارث العامة يمكنهم الحصول على معاش استثنائى .

- وبحسب التأمينات الاجتماعية تشمل الفئات المستحقة للمعاش الاستثنائي تقرير معاش استثنائي لمن أدوا خدمات جليلة للدولة.

- يمنح المعاش الإستثنائى للعاملون السابقون بالحكومة أو العاملون بشركات القطاع العام والمستحقين عنهم، والذين لم يسبق حصولهم علي أي معاش لأي سبب.

- وضمن الفئات المستحقة للمعاش الاستثنائي يجوز تحسين معاشات العاملين السابقين استثنائيا لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية.

خطوات الحصول على معاش استثنائى

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، أنه إذا كان صاحب المعاش من العاملين السابقين بالقطاع العام أو فى الجهاز الإداري للدولة، فعليه استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من جهة عمله السابقة أو استيفاء نموذج المعاش الاستثنائى من مكتب التأمينات المختص.

- يقوم صاحب المعاش باعتماد النموذج وختمه من إدارة المعاشات الاستثنائية في حال منح المعاش أو تحسينه.

- تقوم اللجنة الطبية بتقرير نوع المرض، كما تقرر اللجنة مدى حاجة المريض إلى علاج طويل، وذلك في حال طلب تحسين المعاش لحالة مرضية، سيتم تحويلها إلى الهيئة العامة للتامين الصحي.

- عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي، مرفقا به كل من البحث الاجتماعي، الذي تم إجرائه والتقرير الطبي، على اللجنة التحضيرية لتقرير مدى الحق في صرف المعاش الاستثنائى سواء تحسين أو منح، ثم يتم النظر في طلب المعاش الاستثنائى من قبل اللجنة العليا.

- سيتم إجراء بحثا اجتماعيا يحدد مصادر الدخل في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية.