السيرة الذاتية للدكتور أسامة طلعت رئيس دار الكتب والوثائق القومية الجديد

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم قرارا بندب الدكتور أسامة طلعت، للعمل كرئيسا لهيئه دار الكتب المصرية، وذلك خلفا للدكتورة نيفين محمد موسى التى تم تعيينها مستشارا لوزيرة الثقافة.

وتنشر «الوطن»، السيرة الذاتية لللدكتور أسامة طلعت، حيث يعمل أستاذ علم الآثار الإسلامية والقبطية بكلية الآثار جامعة القاهرة، وهو وكيل شئون الدراسات العليا بكلية الآثار جامعة القاهرة حاليًا، ورئيس قسم الآثار الإسلامية بالكلية سابقًا، كما أنه متخصص في علم الآثار والعمارة إسلامية.

المؤهلات العلمية للدكتور أسامة طلعت

حصل الدكتور أسامة طلعت، على ليسانس الآثار الإسلامية من كلية الآثار جامعة القاهرة عام 1986 بتقدير جيد جدًا، ثم ماجستير الآثار الإسلامية بعنوان «أسوار صلاح الدين وأثرها في امتداد القاهرة حتى عصر المماليك»، عام 1992 بامتياز، ثم الدكتوراه في الآثار الإسلامية بعنوان «الاستحكامات الحربية الإسلامية في إشبيلية وضواحيها حتى سقوط دولة الموحدين 93 - 646هـ 712 – 1248م»، عام 1998م، من كلية الآثار جامعة القاهرة بالاشتراك مع كلية الآداب جامعة إشبيلية بإسبانيا بمرتبة الشرف الأولى.

التسلسل الوظيفي للدكتور أسامة طلعت

عمل الدكتور أسامة طلعت، معيدًا بقسم الآثار الإسلامية كلية الآثار جامعة القاهرة منذ عام 1978، ثم مدرسًا مساعدًا، ثم مدرسًا بالكلية، ثم عمل أستاذًا مساعدًا بقسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة عام 2004، ثم أستاذ من عام 2011، والعمل كرئيس لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في 2020.

التدريس الجامعي

عمل الدكتور أسامة طلعت، بعدة جامعات مصرية، حيث درس في جامعة القاهرة، كلية الآثار، قسم الآثار الإسلامية (محل العمل)، وجامعة عين شمس كلية الآداب قسم الآثار، وفي جامعة الأزهر بنين بالقاهرة كلية اللغة العربية قسم التاريخ والحضارة، وكلية الدراسات الإنسانية قسم الوثائق والمكتبات، وفي جامعة الإسكندرية كلية الآداب قسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية، وفي جامعة المنصورة كلية الآداب قسم الآثار الإسلامية، وفي جامعة عدن، الجمهورية اليمنية كلية الآداب، قسم الآثار.

مؤلفات الدكتور أسامة طلعت

أصدر «طلعت» أكثر من 20 مؤلفًا، ما بين كتاب وبحث بعدة لغات، عدة كتب وأبحاث علمية منها دراسات في الآثار الإسلامية، منها «ملامح تخطيط المدخل المنكسر بين مصر والغرب الإسلامي فيما بين القرنين الخامس والسابع الهجريين (11- 13م)»، كما أشرف على 23 رسالة علمية ما بين ماجستير ودكتوراة، في مختلف تخصصات وفنون الآثار الإسلامية، بجامعات مصر والعالم.