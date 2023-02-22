«المالية» تكشف موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023

يستعد العاملون في الجهاز الإداري للدولة، للحصول على مستحقاتهم المالية الخاصة بالعمل لشهر فبراير، وفق ما حددته وزارة المالية لموعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023، للعاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية.

وأوضحت وزارة المالية في كتابها الدوري الخاص بشأن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023، أنّ صرف أجور العاملين في الوزارات والهيئات يبدأ غدا الخميس.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023

وأضافت المالية أنّه من المقرر صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين وموظفي الحكومة لمدة 4 أيام، تبدأ من غد الخميس، ويستمر الصرف أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته، مشيرة إلى أنّ البنوك تستعد لضخ مرتبات شهر فبراير في ماكينات الصراف الآلي الخاصة بها في المحافظات كافة، بالتنسيق بين وزارة المالية والجهات المسؤولة في الدولة.

وشددت وزارة المالية، على المواطنين بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، واتخاذ الإجراءات الاحترازية منعا للإصابة بفيروس كورونا، موضحة أنّها قررت تخصيص 3 أيام لصرف المتأخرات من مستحقات العاملين، ومراعاة الإجازات والعطلات الرسمية.

وسيتم صرف المرتبات للموظفين والذي يبلغ عددهم 6 ملايين موظف في 33 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية، اعتبارا من غدا الخميس 23 فبراير الحالي، ولمدة 4 أيام متتالية وتم تحديد كل وزارة في الأيام الأربعة.