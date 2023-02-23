أسعار الدواجن والبط في معارض «أهلا رمضان» 2023.. تبدأ من 65 جنيها

تشهد معارض أهلا رمضان 2023 إقبالًا كبيرا من المواطنين على مستوى جميع المنافذ المنتشرة بجميع محافظات مصر، حيث تتوفر في المعارض السلع الغذائية واللحوم، ومن بينها الدواجن والبط.

أسعار الدواجن والبط في معارض أهلا رمضان 2023

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الدواجن والبط في معارض أهلا رمضان 2023 من واقع رصد الأسعار علي مستوى جميع المحافظات، حيث سجل سعر كيلو البط 110 جنيهات في معرض أهلا رمضان في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، كما سجل سعر كيلو الدواجن الطازجة 80 جنيها للكيلو .

وأكدت سهير شرف الرقابة التموينية بمحافظة المنوفية، أن أسعار كيلو الدجاج المجمد سجل 65 جنيها للكيلو في المنافذ، موضحة أن سعر كيلو أوراك الدجاج 75 جنيها للكيلو، وسعر نصف كيلو الصدور 75 جنيها للكيلو الواحد .

وسجلت أسعار الدواجن والبط في معارض أهلا رمضان 2023، في محافظة الإسكندرية أسعار أكثر انخفاضا، حيث سجل سعر كيلو البط 95 جنيها بدلًا من 100 جنيه، وسعر كيلو و200 جرام الدواجن 110 جنيهات بدلا من 155 جنيها، كما سجل سعر كيلو اللحوم البرازيلية 145 جنيها فقط، وفق ما أكده محمد سعدالله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»

أسعار الدواجن والبط بمعارض أهلا رمضان 2023، في سوهاج

وسجلت أسعار الدواجن والبط في معارض أهلا رمضان 2023، في محافظة سوهاج نفس السعر في محافظة الإسكندرية، حيث تم سجل سعر كيلو البط 95 جنيها وفق تصريحات المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج لـ «الوطن».

وفي محافظة بني سويف سجل سعر كيلو الفراخ 76 جنيها، وفي محافظة الشرقية سجل سعر كيلو الدواجن 75 جنيها وفق بيان مديرية التموين بالمحافظة .