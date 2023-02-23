عناوين معارض أهلا رمضان 2023 في جميع المحافظات.. تخفيضات تصل إلى 30%

بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان وفرت وزارة التموين العديد من معارض أهلاً رمضان، لذا يبحث المواطنين عن عناوين معارض أهلاً رمضان 2023 في جميع المحافظات، والذي يشهد تخفيضات تصل إلى 30%، وتوفير كافة السلع أمام المستهلكين بأسعار أقل من السوق المحلية، وذلك في إطار سعي الدولة في تخفيف الضغط على كاهل المواطنين.

عناوين معارض أهلا رمضان 2023 في جميع المحافظات

وعن عناوين معارض أهلاً رمضان 2023 في جميع المحافظات تعرضها «الوطن» خلال السطور التالية:-

محافظة الإسكندرية

- مجمع استهلاكي على القطا بجليم.

- مجمع استهلاكي طريق الحرية في جناكليس

-مجمع استهلاكي كمال الجويلى بطريق الحرية رشدى.

- مجمع استهلاكي السيوف بحى المنتزة أول.

- مجمع استهلاكي أبو طالب بأبو قير حي المنتزة أول.

- مجمع محطة الرمل الاستهلاكي التابع لحي وسط.

- المول التجاري بمحطة مصر .

-مجمع وهدان في المنشية.

- مجمع الأزاريطة بحي وسط.

- مجمع استهلاكي سيدى مسعود بحي العامرية أول.

- مجمع استهلاكي البيطاش بحي العجمي.

- مجمع استهلاكي أبو العباس بحي الجمرك.

محافظة قنا

- قفط

- نقادة

- قوص

بندر قنا

- فرشوط

- دشنا

- نجع حمادي

- الوقف

- أبو شتيت

• محافظة شمال سيناء

- مدينة شرم الشيخ

- مدينة رأس سدر

- مدينة دهب

- مدينة نويبع

- مركز ومدينة العاشر

- مركز الحسنة

- مركز نخل

- مركز الشيخ زويد

- مركز بئر العبد

محافظة جنوب سيناء

- مدينة طور سيناء.

عناوين معارض أهلاً رمضان في جميع المحافظات

محافظة كفر الشيخ

- برج البرلس.

- مركز الحامول.

- مركز فوه.

- بندر كفر الشيخ.

- مركز سيدى سالم.

- سيدي غازى.

- مركز بلطيم.

محافظة بورسعيد

-حى العرب.

- حي الشرق.

- حى بورفؤاد.

محافظة القليوبية

- حى غرب شبرا الخيمة.

- بنها.

- القناطر الخيرية

- الخانكة.

- طوخ.

محافظة بني سويف

- بيا.

- الفشن.

- سمسطا.

- بندر بني سويف.

- مركز بني سويف.

- إهناسيا.

- ناصر.

- الوسطي.

محافظة الوادي الجديد

- الفرافرة.

- بلاط

- الخارجة.

-الداخلة.

- باريس.

محافظة السويس

الأربعين شارع الجيش .

الأربعين مدينة السادات.

محافظة الفيوم

- مركز طامية.

- مركز سنورس

- مركز الفيوم.

- مركز يوسف الصديق.

- مركز إطسا.

- مركز إبشواي.

محافظة الغربية

- قطور.

- السنطة.

- كفر الزيات.

- مركز ومدينة طنطا.

- مركز ومدينة المحلة.

- بسيون.

- سمنود.

محافظة الأقصر

- مركز البياضية.

- مركز الطود.

- مركز القرنة.

- بندر الأقصر.

- بندر إسنا.

- بندر أرمنت.

عناوين معارض أهلاً رمضان البحيرة

- مركز دمنهور.

- مركز كفر الدوار.

- مركز أبو حمص.

- مركز حوش عيسى.

- مركز إيتاي البارود.

- مركز كوم حمادة.

- مركز الرحمانية.

- مركز شبراخيت.

- مركز بدر.

- رشيد.

- وادي النطرون.

محافظة البحر الأحمر

- الغردقة.

- رأس غارب.

- القصير.

عناوين معارض أهلاً رمضان 2023 في الشرقية

- مدينة الزقازيق.

- مركز الزقازيق.

- الحسينية.

- العاشر من رمضان .

- منيا القمح.

- بلبيس.

- ديرب نجم.

- صان الحجر.

- أبو كبير.

- هيها.

- أولاد صقر.

- أبو حماد.

- فاقوس.

- مشتول السوق.