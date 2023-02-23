«كراتين فارغة» تتسبب في مقتل شخصين بالمطرية.. وزوجة أحد الضحايا تكشف الكواليس

بلاغ إلى قسم شرطة المطرية، يفيد بوقوع مشاجرة داخل أحد الشوارع، وبانتقال رجال الشرطة وفحص البلاغ، تبين مصرع صاحب ورشة نجارة يدعى «عمرو» في المشاجرة، بعدما تلقى عدة طعنات فى جسده فى أماكن متفرقة على يد صاحب محل سوبر ماركت «جاره»، وبعمل التحريات اللازمة، تبين أن سبببها خلاف بينهما على قيام صاحب محل السوبر ماركت برص الكراتين، بعدما طلب منه أحد العاملين، إزالة الكراتين بحجة أنها تحجب الرؤية عن الورشة.

تحقيقات موسعة

تم القبض على طرفي المشاجرة، وبعد تحقيقات موسعة من جهات التحقيق، أمرت بحبس طرفي المشاجرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قرر قاضي المعارضات، تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

أما عن الطرف الآخر صاحب محل السوبر ماركت، أصيب بطعنات وضربات فى المشاجرة، وتم نقله إلى المستشفى في حراسة أمنية، لكن بعد الواقعة بـ3 أيام لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

تفاصيل جريمة الـ«كراتين»

ولكشف كواليس الواقعة، أوضحت زوجة المجنى عليه «صاحب ورشة النجارة»، أن سبب المشاجرة التى أودت بحياة زوجها هو الخلاف على رص الكراتين أمام محل السوبر ماركت الموجودة بجوار ورشة زوجها.

وأشارت إلى نشوب مشادة كلامية بين أحد العاملين في ورشة زوجها، وبين صاحب محل السوبر ماركت، وحضر زوجها، وحينما جلس مع صاحب السوبر ماركت من أجل إنهاء الخلاف، تعدى على زوجها بـ«ماسورة»، فأخذ زوجها الماسورة منه، وأوقع جزء من الكراتين الموجودة أمام المحل.. على حسب قولها.

وأوضحت أن الأهالى تدخلوا وأنهوا الخلاف بين الطرفين، ولكن تفاجىء زوجها بصاحب السوبر ماركت، يتعدى على زوجها ومعه آخرين بإستخدام سكاكين، حيث سددوا له عدة طعنات، ما أدى إلى مصرعه بعدما سقط غارقًا في الدماء.