خبير زراعي: تحديد سعر ضمان للمحاصيل يساهم في تطبيق الزراعة التعاقدية بشكل صحيح

قال الدكتور على إسماعيل، أستاذ إدارة الأراضى والمياه والخبير الزراعى، إن قرار الوزراء بتحديد سعر ضمان لبعض المحاصيل الاستراتيجية أول خطوة على الطريق الصحيح لتحقيق الاكتفاء الذاتى، خاصة فى ظل الأزمة العالمية ونقص إمدادات الغذاء وارتفاع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه وهو الأمر الذى سيكون سبباً فى أن تشهد الفترة المقبلة تغييرات وقرارات كثيرة من شأنها التوسع فى القطاع الزراعى وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية بما يحقق الأمن الغذائى ويقلل نسبة الاستيراد.

وأضاف أستاذ إدارة الأراضى والمياه أن الأسعار التى تم تحديدها للذرة الصفراء والبيضاء والفول الصويا وعباد الشمس أسعار مناسبة للوقت الحالى، موضحاً أن التنافسية بين المحاصيل من خلال تحديد أسعار مناسبة تشجع الفلاح على اختيار المحصول الذى يدر ربحاً وإنتاجية أعلى.

علي إسماعيل: القرار يعمل على تشجيع مُربي الدواجن للرجوع للعملية الإنتاجية

وأكد أن فدان الذرة يُنتج ما يقارب 3 أطنان، بينما فول الصويا ينتج طناً وربع الطن للفدان وهو محصول بقولى مفيد للأرض ويسهم فى زيادة نسبة خصوبة التربة، موضحاً أن قرار الوزراء سيعمل على تطبيق قانون الزراعة التعاقدية بشكل صحيح وسيعمل على تقليل الفجوة بين المحاصيل، موضحاً أن القرار سيعمل على تقليل الضغط على الدولار، وتأمين الاحتياجات للسوق المحلية وتقليل نسبة الاستيراد ويشجع مُربى الدواجن على الرجوع للعملية الإنتاجية والقضاء على مافيا الاستيراد. وأوضح أن مزارع وشركات القوات المسلحة تعمل على التوازن فى السوق وهى جزء من الأمان للمواطن المصرى من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة.

و«الفلاحين»: يحقق هامش ربح كبير ويشجع المزارعين

أكد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن قرار الوزراء بتحديد سعر ضمان لشراء محاصيل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس هو الخطوة الأولى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية على المدى الطويل، وأضاف أبوصدام أن وضع سعر ضمان لشراء محصول الذرة الشامية البيضاء بـ9 آلاف جنيه للطن و9500 جنيه لطن الذرة الصفراء وشراء محصول فول الصويا بـ18 ألف جنيه للطن وعباد الشمس بـ15 ألف جنيه للطن سوف يحفز المزارعين على زيادة مساحات زراعة هذه المحاصيل.

وأشار أبوصدام إلى أن أسعار الضمان التى وضعتها الحكومة أسعار مرضية وتحقق هامش ربح كبيراً للمزارعين، رغم أنها أقل بنحو 30% من الأسعار التى تباع بها هذه المحاصيل حالياً، إلا أن هذه الأسعار قابلة للزيادة فى حالة ارتفاع أسعار هذه المحاصيل وقت التوريد وغير قابلة للنقصان بما يطمئن المزارعين المتعاقدين على زراعة هذه المحاصيل ويشجعهم على زراعتها دون غيرها ويضمن عدم تعرضهم للخسائر فى حالة تدنى أسعارها.

نستورد 80%من الصويا وعباد الشمس.. ومصر بحاجة لزيادة الإنتاج لأهميتها في صناعة الأعلاف والزيوت

وأكد أبوصدام أن مصر بحاجة ماسة إلى زيادة الإنتاج من هذه المحاصيل لأهميتها القصوى فى صناعة الأعلاف وإنتاج الزيوت، ولأننا نستنزف الكثير من العملة الصعبة فى سد العجز من هذه المحاصيل، حيث نستورد نحو 50% من احتياجاتنا من الذرة الصفراء و80% من فول الصويا وعباد الشمس ونحو 98% من احتياجاتنا من الزيوت.

وتابع أن الإعلان عن سعر ضمان قبل زراعة المحاصيل كان مطلباً ملحاً من مطالب المهتمين بالشأن الزراعى بما يحقق الأمل فى مستقبل أفضل للقطاع الزراعى، فيمكننا لو اتبعنا هذا النهج أن نصل قريباً لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من هذه المحاصيل كما يمكننا الاكتفاء الذاتى منها على المدى الطويل.