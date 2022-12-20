برلماني يطالب بإعادة تسعير المحاصيل الزراعية لتحقيق «أكبر استفادة للفلاح»

طالب النائب علاء قريطم عضو مجلس النواب، بسياسة واضحة لتسعير المحاصيل الزراعية، لتحقيق أكبر استفادة للفلاح والمزارعين، بدلا من تركها بدون رابط، ويستفاد منها التجار فقط.

التكاتف لمواجهة الأزمة العالمية

وشدد قريطم، خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان اليوم، أثناء مواجهة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بطلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة من النواب، على أن الأزمة العالمية، تحتم علينا التكاتف، وان نسير في الرؤية التي اعتمدها الرئيس، لسد احتياجاتنا، قائلا: «نحتاح ناكل عيش من أرضنا».

زيادة سعر توريد قصب السكر

أكد النائب البرلماني، أن المليون ونص فدان، تحتاج إلى تحقيق أكبر استفادة منها، بالإضافة إلى أن تطوير الترع والمصارف بدائرة حوش عيسى في محافظة البحيرة، يحتاج إلى نظرة من وزارة الزراعة، حيث ان الكراكات غير كافية للتطوير، ونواجه مشكلات في الري أو الزراعة، تؤثر بشكل كبير على المياه، مطالبا بنظرة إلى أهالينا في الصعيد، من خلال زيادة سعر توريد قصب السكر، وتسعير باقي السلع.