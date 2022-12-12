«تغير المناخ» يوضح أهم المحاصيل الزراعية خلال شهر «كيهك».. ينتهي 8 يناير

كشف مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أهم العمليات الزراعية خلال الشهر القبطي «كهيك» والذي بدأ أول أمس السبت وينتهي في الثامن من يناير المقبل.

وقال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة إن كهيك من أبرد شهور السنة وهو جو مثالي للقمح والفول البلدي والبسلة والبطاطس الشتوي فى آخر عمرها وللبنجر العروة الأولى ويوفر أحتياجات البرودة للزيتون والمتساقطات، وفيه يجب الانتهاء تماماً من زراعة القمح خلال أيام من الآن أما الزراعة المتأخرة بعد المواعيد المناسبة فيجب نقع البذور والتقاوي فى محلول نترات البوتاسيوم وفوسفات أحادي البوتاسيوم بنسبة 1.8% لكل منهما الأمر الذي يؤدي لتحسين الأمتصاص فى الاجواء الباردة.

وعن أهم 3 أمراض أضاف، لـ«الوطن» أنه يجب الأنتباه اليها خلال هذه الفترة فهي العفن الرمادي على الفراولة وطماطم وفلفل الصوب واللفحة المتأخرة على البطاطس الشتوي واللفحة الأرجوانية على الثوم والبصل ومع برودة الجو ليلاً حيث تبدأ تقل الإصابة بالبياض الدقيقي في الطماطم والفراولة، أما طماطم الصعيد التى يتم جمعها فسوف يكون التحجيم والتلوين ضعيف لذا يجب الرش بسترات أو نترات البوتاسيوم رشاً .

تابع أنه لو أشتد البرد فسوف يكون له تأثيرات فسيولوجية مختلفة مثل توقف التلوين تقريباً حيث تكون حركة السيتوبلازم في الخلايا كما فى الشعيرات الجذرية ضعيفة ومن أعراضه إصفرار وضعف وتقزم "شديد" فى النمو، كما تظهر البلزمة "الكاذبة" في بعض الخلايا بسبب الزيادة المفاجئة فى نفاذية الاغشية وتسرب المواد المذابة من الخلايا ويحدث ضعف ونقص في معدلات الصب والتحجيم فى المحاصيل الارضية وتتسبب المجاعة الداخلية في زيادة معدل التنفس على حساب معدل البناء الضوئي الأمر الذي يؤدي إلى حدوث نقص التغذية وتظهر معظم أعراض نقص العناصر وخاصة البوتاسيوم والماغنسيوم والكالسيوم، ومن أعراضه أحتراق حواف الأوراق وتبقع أوراق وعفن الطرف الزهري.