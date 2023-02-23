محتويات المستندات المطلوبة للتقديم في قرعة الحج 2023

حددت وزارة الداخلية عدة مستندات للتقديم في قرعة الحج للموسم الحالي 2023 إلكترونيا عبر الرابط المحدد أو عبر الخدمة الصوتية، أو يدويا عبر مراكز الشرطة بالمراكز والمحافظات.

وتضمنت الأوراق المطلوبة 3 مستندات، يجب تقديمها تضم استمارة الكشف الطبي، وبيان حالة وظيفية، واستمارة ترشيح، وتشمل كل منها العديد من البيانات التى يجب تدوينها واعتمادها من المتقدم لقرعة الحج.

محتويات مستندات قرعة الحج

وتنشر «الوطن» تعريف بمحتويات المستندات المطلوبة للتقديم لقرعة الحج لهذا العام، والبيانات المطلوب تدوينها بكل مستند وفقا لبيان صادر عن مديرية الصحة بسوهاج.

بيان حالة قرعة الحج

بيان الحالة: يضم بيان حالة الوظيفة للمتقدم لقرعة الحج العام الحالي للموظف الذي لم يحصل على جزاءات من العمل خلال آخر 5 سنوات، ويشمل البيان،

الاسم رباعيا

الرقم القومي

تاريخ الميلاد

الوظيفة

الدرجة الوظيفية

تاريخ التعيين

المجموعة الوظيفية

التقارير السنوية خلال آخر خمس سنوات.

الجزاءات آخر خمس سنوات.

موقف الإجازات أو الإعارات آخر 5 سنوات

خاتم شعار الجمهورية

استمارة الترشيح لقرعة الحج

الاستمارة: استمارة الترشيح لعضوية البعثة المصرية بقرعة الحج هذا العام وتضم،

الاسم رباعيا

النوع ذكر أو أنثى

الرقم القومي

تاريخ الميلاد

رقم تليفون المحمول

رقم تليفون المنزل

الوظيفة

الجهة التى يعمل بها

مؤهل التعيين

أخر مؤهل دراسي

الدرجة الوظيفية

محل الإقامة الحالي

تاريخ التعيين

إقرار بصحة البيانات

ويرفق بالاستمارة صورة بطاقة الرقم القومي سارية ومختومة من جهة العمل وبيان حالة وظيفية وإقرار لياقة طبية.

الاستمارة الطبية بقرعة الحج

الإستمارة الطبية: استمارة الكشف على الحجاج المصريين بقرعة الحج للعام الحالي وتضم:.

البيانات الشخصية

الرقم القومي

الاسم الرباعي

رقم جواز السفر.

النوع.

التليفون

العنوان تفصيليا

التاريخ المرضي

الأمراض المزمنة

الأمراض التي يعاني منها

تحليل صورة الدم

بيانات الطبيب القائم بالفحص

موعد إعلان قرعة الحج المصرية

وحددت وزارة الداخلية 6 مارس المقبل آخر موعد للتقديم لقرعة الحج على أن يتم إعلان الأسماء وفقًا لكل محافظة.