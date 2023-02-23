أمير حدود داعش لقناة الوثائقية: التنظيم احتل الأراضي السورية بقوة الأمر الواقع

قال رشيد المصري، أمير حدود داعش في سوريا، إننا لسنا أولاد السوريين، ولكننا قمنا باحتلال الأرض السورية بقوة الأمر الواقع، مضيفًا أن تنظيم داعش كان صارمًا وشديدًا بتطبيق الشرع في الأمور القضائية حتى لو كنت من أفراد التنظيم.

فساد مالي في التنظيم

وأضاف القيادي الإرهابي، خلال الجزء الثالث من حواره مع الإعلامي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على شاشة «الوثائقية»: «شاهدت إعدام أبو كرم العراقي، بسبب وجود فساد مالي في إماراته، وأمر أبو بكر البغدادي بقتله، لأن أي فرد من أفراد التنظيم لديه فساد مالي أكثر من 10 آلاف دولار يتم إعدامه».

من هو رشيد المصري؟

وتعرض قناة الوثائقية، حلقات خاصة يقدمها الإعلامي أحمد الدريني، في أول حوار مع الإرهابي هيثم عبدالحميد الذي حمل اسم رشيد المصري، عقب انضمامه لتنظيم الدولة الإسلامية داعش، بعد إبدائه الرغبة فى سرد تجربته للانضمام للتنظيمات الإرهابية.