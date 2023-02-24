كيف توفر 30% عند شراء مستلزمات رمضان 2023؟

مع الانخفاض الكبير في الأسعار الذي تشهده معارض «أهلا رمضان» في السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك والياميش، فضلا عن الخضروات والفاكهه، فإنك تستطيع توفير 30% مما ستنفقه لشراء المستلزمات التي تحتاجها في منزلك خلال الشهر، وفق ما تم رصده على مستوي المنافذ علي مستوى المحافظات.

أسعار السلع الغذائية

وسجلت أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان تخفيضات في الأسعار 30% وتزيد أكثر في بعض المنتجات، ما يجعلك تستطيع الشراء بتكلفة أقل من التي تشتريها من الأسواق ما يجعلك توفر 30% من راتبك المخصص للسلع الغذائية، حيث سجل سعر كيلو الأرز بسعر 15 جنيه، وسعر زجاجة زيت صويا 1 لتر 34 جنيها، وسعر كيلو سكر 16.5 جنيه، وسعر زجاجة زيت عباد الشمس 1 لتر 40 جنيها، وسعر كيلو الدقيق 13 جنيها، وسعر علبة جبنة دومتي ربع كيلو 10 جنيهات، وسعر علبة سمنة كريستال وزن كيلو 37 جنيها.

تخفيضات أهلا رمضان

لم تختلف التخفيضات في اللحوم الدواجن عن أسعار السلع الغذائية، فسجل سعر كيلو اللحوم في معارض أهلا رمضان أسعار متفاوته حيث تبدأ من 140 جنيه للكيلو وصولا إلى 160 جنيه، بأقل 50 جنيه عن الأسعار في الأسواق، وفي أسعار الدواجن يجل سعر كيلو الفراخ البلدي أسعار من 75 جنيه إلي 90 جنيه بأقل من السوق من 10 إلي 20 جنيه، بينما بلغ سعر كيلو الدواجن المجمدة 65 جنيه للكيلو، كمل سجل سعر السمك في معارض أهلا رمضان اقل من السوق من 10 إلي 35%.

ياميش رمضان

وتسجل أسعار ياميش رمضان في معارض أهلا رمضان، انخفاضا كبيرا مقارنة ببيعها في الأسواق، حيث يبدأ كيلو البلح الأسواني من سعر 10 جنيهات للكيلو وصولا إلى 60 جنيها في بعض الأنواع، وسعر المشمشية ربع كيلو 22 جنيها، وسعر لفة قمر الدين يبدأ من 15 جنيه إلي 35 جنيها، وسعر ربع كيلو بندق مقشر 40 جنيها، وسعر العرقسوس 50 جنيها.

وسجلت أسعار الخضروات انخفاضا كبيرا مقارنة بالأسعار بالأسواق، حيث سجل سعر كيلو الليمون 10 جنيهات، وسعر كيلو الطماطم 5 جنيهات، وسعر كيلو الخيار 8 جنيهات، وسعر كيلو الجزر 6.5 جنيه، وسعر كيلو الباذنجان 5 جنيهات، وسعر كيلو الفلفل الأخضر 6.5 جنيه.

وبهذه الأسعار تستطيع توفير مبالغ مالية تصل إلى 30% من مرتبك عند توجهك لشراء السلع الغذائية واللحوم والأسماك والخضروات والدواجن وياميش رمضان من معارض أهلا رمضان المنتشرة علي مستوي جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية .