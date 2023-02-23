تقرير رسمي يكشف تفاصيل معايير اختيار مسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع

أكدت وزارة النقل، أن مسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع وتمت معاينته بالكامل على الأرض من أكتوبر حتى أبو سمبل وفى حضور محافظي سوهاج وقنا والأقصر وأسوان ومعهم إستشاري المشروع والشركات المنفذة لإختيار أنسب مسار لتحقيق المعايير الهندسية للقطار الكهربائي السريع كمعايير تتعلق بالآمن والسلامة والسرعة وخصائص التشغيل.

سهولة وصول الركاب للمحطات

وأضاف تقرير رسمي صادر عن الوزارة، أن المسار رُوعي فيه أن يكون أقرب ما يمكن للمناطق المستهدف خدمتها سواء كانت سكنية أو صناعية أو سياحية لسهولة وصول الركاب للمحطات وتقليل تكلفة انتقال المواطنين وأن يكون المسار قدر الإمكان خارج المناطق الزراعية أو السكنية أو السياحية، فضلاً عن مراعاة التكلفة المالية بإختيار أقصر مسار وأقل تعارضات خاصة نزع ملكية الأراضي الزراعية والمناطق السكنية.

إعداد الدراسات البيئية المطلوبة

وأكد التقرير أنه تم إعداد الدراسات البيئية المطلوبة قبل تنفيذ المشروع، لافتاً إلى أنه تم إجراء زيارات ميدانية للمسؤولين وكان من نتائج هذه الزيارات نقل مسار الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع خارج المناطق الزراعية في دراو وأبو سمبل وأمام مطار سوهاج وغرب المنيا إلى مناطق صحراوية.

أهداف إنشاء الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع

ونوه التقرير إلى أن أهداف إنشاء الخط الثانى من شبكة القطار الكهربائى السريع «أكتوبر – أبو سمبل» هو أن يتطابق مسار الخط الثاني من الشبكة مع مخطط ممر التنمية والذي يهدف إلى تحقيق تنمية زراعية وعمرانية من خلال زراعة مليون فدان واستيعاب 20 مليون مواطن على مسار تنموي بطول 1200 كم من الإسكندرية وحتى توشكى، مؤكداً أن إنشاء الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع يؤدى إلى خلق وادى جديد يمر بداخله محور مرورى متميز مكون من خط القطار السريع وطريق الصعيد الصحراوي الغربى الجارى تطويره بأعلى جودة ويليق باهالينا فى الصعيد الذى يصل عددهم أكثر من نصف سكان مصر ويربطهم بالقاهرة والدلتا حالياً خط قطار واحد فقط.

أيضاً الربط بين المناطق السياحية «سياحة الغوص والشواطئ بالغردقة – السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة / أبيدوس بسوهاج / الأقصر / أسوان / أبو سمبل – السياحة الدينية بدير المحرق بأسيوط» ما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح فى الرحلة الواحدة بالتكامل مع الخط الثالث، فضلاً عن التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط وللربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وخدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة، وتوفير الآف من فرص العمل سواء اثناء تنفيذه أو بعد تشغيله بكافة المحافظات التى يمر بها.