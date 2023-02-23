أمير حدود داعش لقناة الوثائقية: التنظيم ينظر إلى النساء كأنهن سلعة تباع الواحدة بـ15 ألف دولار

قال رشيد المصري، أمير حدود داعش في سوريا، إننا كنا ننظر إلى النساء كسلعة، موضحًا أن أسعار النساء تراوحت بين 10 آلاف إلى 15 ألف دولار للواحدة.

وأضاف القيادي الإرهابي، خلال الجزء الثالث من حواره مع الإعلامي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على شاشة «الوثائقية»: «كنت أرفض النساء الأيزيديات وأضعهن في السجن بدلًا من استقبالهن كهدايا»، مشيرًا إلى أن السجن كان الاختيار المنطقي للأيزيديات بدلًا من بيوت الأمراء.

التعامل مع الإيزيديين كان بعيدًا عن الإنسانية

وتابع أمير حدود داعش في سوريا، أنَّ التعامل مع الإيزيديين كان بعيدًا عن الإنسانية والشريعة، وما فعله التنظيم تجاه العرق الإيزيدي هو ردَّ فعل ثقافي، مضيفًا أنَّ التنظيم استبعد بعض المسيحيين واسترق الإيزيديين.

استباحة الأيزيديين

وأوضح أنَّ: «الإيزيديون تعرَّضوا لاستباحة واسعة واضطهادًا، ونظرنا إليهم كخارجين عن الأديان»، موكدًا أنَّ عدد الأسراى تراوح من 5 إلى 8 آلاف أيزيدي.

وتابع: «كان لدينا هدايا وسبايا أيزيديات، وكلَّ أمير داخل التنظيم من حقة النظر فىي أمر الهدايا والسبايا، ولدينا اختيارات في التعامل مع الأسرى سواء بالقتل أو التبادل».