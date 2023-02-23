أمير حدود داعش لقناة الوثائقية: التنظيم ليس له خبرة في إدارة الدولة

قال رشيد المصري، أمير حدود داعش في سوريا، إنَّ تنظيم داعش بسوريا سعى إلى السلطة عن طريق استخدام القوة المسلحة، وجميع التنظيمات خرجت بعد اندلاع الثورة السورية التي كانت تُطالب بحقوق منطقية؛ سرعان ما تحولت إلى حرب نتائجها واضحة أمام الجميع.

تنظيم الدولة ليس «دولة»

وذكر القيادي الإرهابي، خلال الجزء الثالث من حواره مع الإعلامي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على شاشة «الوثائقية»، أنَّ تنظيم الدولة ليس «دولة»، بل حزب سعى إلى السلطة عن طريق استخدام القوى العسكرية، مشيرًا إلى أنَّ «داعش» ليس له خبرة في إدارة الدولة.

السوريون ذاقوا مرارة «التناحر»

وأوضح أمير حدود «داعش»، أنَّ المواطنين السوريين ذاقوا مرارة «التناحر» بين الفصائل السورية لأنهم كانوا يريدون العيش في أمان، إذ أنَّ السوريين أصبحوا يرفضون عودة فصائل «الجيش الحر»، مؤكدًا أن التنظيم طبق «الحدود» بالقوة وليس بالقبول الشعبي.