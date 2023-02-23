حبس شخصين بتهمة التعدي على آخر وإصابته بجرح في المرج

أصدر قاضي المعارضات قررا بحبس المتهمين في قضية التعدي على شخص، وإحداث إصابته بسبب خلافات بينهم في المرج، 15 يوما على ذمة التحقيقات، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما ورد لقسم شرطة المرج، بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بتعرضه للضرب من قبل شخصين، وإحداث له إصابة بجرح سطحي بالظهر.

وعلي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين المشكو في حقه وشخصين، تعدى على إثرها المتهمان على المجني عليه، بالسب وإصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المتهمين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليهما، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية المتوقعة تصل إلى السجن 10 سنوات

قال المحامي أيمن محفوظ خلال حديثه لـ«الوطن» حول جريمة الإصابة العمد، إن «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوان، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات».

وأشار الخبير القانوني، إلى أنّه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حدث باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات.