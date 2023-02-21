حكاية صداقة جمعت شابين وانتهت بجريمة في المرج.. «قتلوا بعض بالشارع»

5 سنوات جمعت الصديقين «يونس وعلاء» انتهت بجريمة مروعة قُتل خلالها كلاهما، جراء تبادل الطعنات في أحد الشوارع بالمرج، بسبب خلافات الجيرة، إذ مات الأول بعد ساعات من إصابته، ولحق الثاني به بعد 3 أيام، متأثرًا بإصابته أيضًا.

حفظ قضية مقتل شابين بالمرج

أغلقت النيابة العامة القضية، وقررت حفظها بعد وفاة الشابين لانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة، وبينت التحقيقات أن الشابين كانت تجمعهما الصداقة على مدارعدة سنوات فكانا يقضيان أغلب يومهما معًا بعد العودة من العمل، ولكن الأمر زاد سوءًا مع تبادل أسرتيهما التلاسن والسباب والشتائم فحاول كل منهما أن ينتصر لأسرته فدخلا في مشاجرة دامية انتهت بموتهما.

تحقيقات النيابة العامة

أفادت تحقيقات النيابة العامة أن المشاجرة جمعت الشابين الأسبوع الماضي في أحد الشوارع بمنطقة المرج في القاهرة، فمات يومها الشاب علاء بعد أن تلقى 3 طعنات في مناطق متفرقة بالصدر، بينما أصيب صديقه يونس بطعنتين ونقل مصابًا إلى مستشفى المطرية التعليمي، وظل محجوزًا داخل غرفة الرعاية المركزة حتى مات بعد 72 ساعة من الحادث.

تشريح جثماني الصديقين المتوفين بالمرج

وقررت النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية بتشريح جثماني الشابين، واستمعت لأقوال شهود العيان الذين أكدوا أنهما تبادلا الضرب بالمطاوي، ونتج عن ذلك إصابتهما بجروح غائرة أودت بحياتهما.

تفسير قانوني لسقوط الدعوى الجنائية بالوفاة

قال الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله، إنه في حالة وفاة المتهم تسقط الدعوى الجنائية، وفي حالة الصديقين بالمرج أن المتهم كان الشاب المصاب الذي ظل محتجزًا بالمستشفى، لكن بموته انتهت القضية بالحفظ لعدم وجود متهم في القضية على قيد الحياة.