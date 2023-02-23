عناوين مكاتب الاشتراكات بخطوط المترو الثلاثة وأسعار التذاكر

كشفت وزارة النقل، عن تفاصيل وعناوين مكاتب الاشتراكات بخطوط المترو الثلاثة، في إطار استعداداتها المكثفة لانتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، اعتباراً من أول شهر مارس المقبل، موضحة أسعار التذاكر وأسعار الاشتراكات الشهرية والسنوية.

مكاتب الاشتراكات بمحطات الخط الأول

محطات الخط الأول

- حلوان - عين حلوان - جامعة حلوان - المعادي - دار السلام - الزهراء - أحمد عرابي - الشهداء/1- منشية الصدر - حدائق الزيتون - عين شمس - عزبة النخل - المرج - المرج الجديدة

مكاتب الاشتراكات بـ محطات الخط الثاني

كلية الزراعة - المظلات - روض الفرج - مسرة - الشهداء/2- العتبة/2- الدقي- جامعة القاهرة- الجيزة- المنيب - عدلي منصور- هليوبوليس- العابسية- العتبة /3.

مكاتب الاشتراكات بمحطات الخط الثالث

أسعار تذاكر المترو المرحلة الأولى:

- 9 محطات وسعر التذكرة 5 جنيهات والاشتراك الشهري 185 جنيها وسعر الرحلة 3.1 الخصم الممنوح 38%؜.

16 محطة.. سعر التذكرة 7 جنيهات

المرحلة الثانية: 16 محطة وتكون سعر التذكرة 7 جنيهات والاشتراك الشهري 230 جنيها، وسعر الرحلة 3.8، والخصم الممنوح 45%؜.

المرحلة الثالثة: 25 محطة وتكون سعر التذكرة 10 جنيهات، والاشتراك الشهري 270 وسعر الرحلة 4٫5 والخصم الممنوح 55%؜.

المرحلة الرابعة:

أكثر من 25 محطة، ويكون سعر التذكرة 10 جنيهات ثم ستصبح 12 جنيها والاشتراك الشهري للمترو 360 وسعر الرحلة 6.0 والخصم الممنوح 40%؜.

وبالنسبة للاشتراكات السنوية حددت وزارة النقل الاشتراكات طبقا لعدد الخطوط وهي كالتالي:

- الاشتراك السنوي لخطين 2760 جنيهًا.

- الاشتراك السنوي لثلاثة خطوط 3465 جنيهًا.

يضاف لأسعار الاستراكات التالي:

- سعر استمارة 5 جنيهات الاستركات الشهرية والربع سنوية عند استخراج الاشتراك أول مرة أو تجديده.

- سعر استمارة 10 جنيهات الاشتراكات السنوية عن استخراج الاشتراك أول مرة أو تجديده.

- المستندات المطلوبة للاشتراك: صورة الرقم القومي وصورة شخصية.