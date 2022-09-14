تعرف على إجراءات استخراج اشتراك المترو للطلاب بجميع المراحل التعليمية

كشفت شركة مترو الأنفاق، إجراءات استخراج اشتراك المترو للطلاب بجميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات، وذلك استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد 2023، والمنتظر أن يبدأ يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم بدء استخراج اشتراكات الطلبة يوم السبت الموافق 24 سبتمبر الحالي.

بدء طرح استمارة اشتراك المترو 16 سبتمبر

وأضافت شركة مترو الأنفاق، في بيان لها، أنه سيتم البدء في طرح استمارة اشتراك المترو للطلبة، اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر الحالي، بجميع مكاتب صرف التذاكر في محطات الخطوط الثلاثة، وعلى مدار ساعات التشغيل من الخامسة والربع صباحًا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، بجانب شرائها أيضًا من داخل مكاتب الاشتراكات.

وقالت شركة مترو الأنفاق، إن إجراءات استخراج اشتراك المترو للطلاب بجميع المراحل التعليمية، بسيطة وسهلة، لافتة إلى أنه تيسيرًا وتسهيلًا على أبنائنا الطلبة، سيتم مد العمل على استخراج اشتراك الطلبة من يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022، ولمدة شهر طوال أيام الأسبوع، بما فى ذلك أيام الجمعة والعطلات الرسمية من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً، وسيتم التشغيل يوم الجمعة فقط من الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، حتى الانتهاء من استخراج جميع الاشتراكات بالكامل.

إتاحة استخراج اشتراك المترو عبر الانترنت

وأتاحت شركة مترو الأنفاق، خدمة الحصول على استمارة اشتراك المترو للطلاب إلكترونيًا، عبر تحميلها من داخل الموقع الإلكتروني للشركة على الرابط التالي من هنا، مؤكدة أن الشركة تواصل العمل على الاستعدادات النهائية لبداية العام الدراسي الجديد، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والركاب.

الأوراق المطلوبة وطريقة التقديم واستخراج اشتراك المترو

1- الحصول على استمارة اشتراك المترو للطلاب إلكترونيًا من هنا.

2- تحصيل تكلفة الاستمارة المطبوعة عند استخراج اشتراك المترو.

3- يمكن الحصول أيضًا على الاستمارة من خلال مكاتب الاشتراكات أو مكاتب التذاكر بجميع المحطات بالخطين الأول والثاني، التي تعمل على مدار ساعات التشغيل.

4- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي سارية أو صورة شهادة الميلاد بالكمبيوتر.

5- اعتماد الصور الشخصية المرفقة (عدد 2 صورة حديثة)، بحيث يكون جزء من الختم على الصورة والجزء الأخر على الاستمارة، والصورة الأخرى معتمدة من الخلف.

6- إرفاق صورة كارنية العام الدراسي الجديد 2023 أو إيصال المصروفات.

7- استخراج الاشتراك للطلاب من محل الإقامة إلى مقر الدراسة فقط.